Những khu vực nào mưa giảm, nắng nóng gia tăng trong tháng 8?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong tháng 7 vừa qua, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đến 36 độ C và cao hơn.



El Nino khiến nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ có xu hướng giảm mưa và nắng nóng gia tăng trong tháng 8 ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại TP.HCM, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,3 - 1,2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tháng xảy ra ở Tân Sơn Hòa với 36 độ C, ghi nhận trong các ngày 10, 20 và 21. Trên toàn khu vực Nam bộ, mức nhiệt cao nhất đến 36,3 độ C ghi nhận vào ngày 20.7 tại Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là mức nhiệt cao hiếm khi xuất hiện vào tháng 7.

Trong khi đó, tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tại TP.HCM, lượng mưa hụt nhiều nhất ở Bến Cát giảm đến 104,8 mm. Trên khu vực Nam bộ, lượng mưa hụt nhiều nhất ghi nhận tại TP.Cần Thơ khi ít hơn đến 140,8 mm.

Dự báo El Nino có xu hướng gia tăng và hoạt động với cường độ rất mạnh, tác động nhiều đến xu hướng khí hậu tháng 8 ở Nam bộ. Cụ thể, tại TP.HCM, nhiệt độ tháng 8 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, một số ngày có nắng nóng cục bộ ở trung tâm và phía bắc thành phố có nắng nóng 35 - 36 độ C. Trên toàn khu vực, nhiệt độ trung bình tháng 8 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,6 - 1,1 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C, có ngày 35 - 36 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 27 độ C.

Tổng lượng mưa trong tháng 8 ở TP.HCM thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Các khu vực thiếu hụt nhiều gồm Bến Cát, Thủ Dầu Một, Tân Bình. Mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tuần giữa và tuần cuối. Ở Nam bộ, mưa hụt nhiều ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng với mức thấp hơn từ 10 - 20% so với năm trước.

Trong tuần giữa và tuần cuối tháng 8, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đề phòng các đợt gió mùa tây nam hoạt động mạnh trong tuần giữa và cuối tháng, thời tiết xấu trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt là trên vùng biển phía đông; mưa lớn gây ngập úng cục bộ, giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản.



