Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ còn mưa to?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, chiều tối và đêm qua 29.7, Nam bộ mưa giông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Chỉ trong khoảng 4 tiếng từ 19 - 23 giờ, lượng mưa nhiều nơi rất cao như: Đức Hòa (Tây Ninh) 152 mm, Đạ Sar (Lâm Đồng) 119,2 mm, Cái Nước (Cà Mau) 66,2 mm... Tại TP.HCM, lượng mưa ở Thủ Dầu Một 57 mm và Hóc Môn (TP.HCM) 54 mm. Chỉ sau 30 phút, nhiều tuyến đường ở Gò Vấp, Thủ Đức cũ ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa to có xu hướng giảm dần trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân mưa do gió mùa tây nam hoạt động mạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Trong ngày hôm nay 30.7, khả năng xuất hiện mưa rất to cục bộ như chiều tối qua là không cao bởi vùng hội tụ gió gây mưa có xu hướng dịch chuyển sang phía tây.

Tuy nhiên, gió mùa tây nam vẫn chi phối thời tiết khu vực nên chiều và tối nay Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông. Mưa xảy ra trên diện rộng toàn Nam bộ với xác suất có mưa trên 80%, phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to trên 50 mm/24 giờ.

Trong đó, An Giang và Cà Mau có khả năng mưa to với lượng mưa có thể vượt 50 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ gây ngập tại các khu vực trũng thấp. Ở khu vực miền Tây, mưa xuất hiện sớm từ khoảng 10 - 13 giờ, sau đó tăng dần từ chiều đến tối. Khu vực miền Đông và Lâm Đồng, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến từ 30 - 32°C, có nơi trên 32°C; miền Tây từ 28 - 31°C, có nơi trên 31°C; riêng Lâm Đồng từ 26 - 28°C.

Từ nay đến ngày 1.8, mưa có xu hướng giảm dần cả về phạm vi và lượng, chủ yếu rải rác về chiều và tối. Thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên vẫn cần đề phòng những cơn mưa giông bất chợt vào giờ tan tầm. Chú ý, trong cơn giông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời.





