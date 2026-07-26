Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tuần tới thế nào?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong những ngày qua, gió tây nam có cường độ từ trung bình đến mạnh gây mưa giông trên hầu khắp Nam bộ, nhiều nơi có mưa vừa mưa to, một số nơi mưa rất to như: La Ngâu (Lâm Đồng) 102,9 mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 117,4 mm, Đồi 95 (Tây Ninh) 108,2 mm, Phạm Văn Cội (TP.HCM) 104 mm…



Đợt mưa to ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài đến ngày 29.7, thời tiết phổ biến sáng nắng chiều mưa ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo, trong những ngày tới, gió mùa tây nam trên khu vực Nam bộ vẫn duy trì cường từ độ trung bình đến mạnh. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục trạng thái sáng nắng chiều tối có mưa vừa mưa to và giông. Đợt mưa giông kéo dài đến hết ngày 29.7, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 150mm. Lâm Đồng là nơi có tổng lượng mưa cao nhất từ 150 - 200mm. Các tỉnh thành như: Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau có mưa từ 100 - 150mm. TP.HCM và các địa phương khác mưa ít hơn, phổ biến 89 - 140mm.

Tại TP.HCM, những nơi có khả năng xuất hiện mưa to gồm Cần Giờ, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo với lượng mưa từ 100 - 150 mm. Các phường trung tâm như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân từ 80 - 130 mm.

Từ ngày 31.7, gió mùa tây nam suy yếu khiến mây giông gây mưa giảm do đó nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại. Từ giữa đến cuối tuần sau, nhiệt độ cũng tăng trở lại lên mức cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, thông thường tháng 8 hàng năm sẽ có hạn bà chằn nên ít mưa hơn tháng 7. Do ảnh hưởng của El Nino nên trong tháng 6 và cả tháng 7 vừa qua đều có hạn bà chằn. Nhiều khả năng trong tháng 8 tới Nam bộ sẽ xuất hiện thêm một đợt hạn bà chằn gây nắng nóng cho khu vực.