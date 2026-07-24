Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ có mưa giông giải nhiệt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hôm nay (24.7) thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến ban ngày vẫn có nắng nóng nhưng cường độ giảm so với những ngày trước đó và nhiệt độ giảm nhẹ. Tại TP.HCM và miền Đông, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C; phía tây của Lâm Đồng từ 28 - 31 độ C, phía đông 32 - 34 độ C và Đà Lạt 25 - 26 độ C. Các tỉnh miền Tây từ 30 - 33 độ C.



Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa giông giải nhiệt sau đợt nắng nóng do "hạn bà chằn" ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong hôm nay và 2 ngày tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hội tụ gió mùa tây nam khiến mưa giông xuất hiện trên diện rộng. Từ trưa đến chiều, mưa giông bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh miền Tây, tập trung nhiều ở An Giang, Đồng Tháp, sau đó mở rộng ra các tỉnh ven biển.

Tại TP.HCM và khu vực miền Đông, từ chiều tối có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Xác suất mưa phổ biến từ 50 - 70%.

Từ ngày 25 - 26.7, mưa gia tăng cả về diện và lượng trên toàn khu vực Nam bộ, đồng thời tăng số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh miền Tây có khả năng xuất hiện mưa ngay từ buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất trên khu vực giảm thêm từ 1- 2 độ C. Cảnh báo, trong các cơn mưa giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão NOUL có khả năng đi vào vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông thành bão số 2; khiến cho gió mùa tây nam trên các vùng biển phía nam xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo trong hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió tây nam cấp 5, giật cấp 6 - 7. Riêng vùng biển Lâm Đồng gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Độ cao sóng từ 1,5 - 3m, trong mưa giông có khả năng cao trên 3m. Biển động nhẹ, riêng Lâm Đồng biển động.

Từ ngày 25 - 26.7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió tây nam hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, riêng vùng biển Lâm Đồng gió cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động với độ cao sóng từ 2 - 3,5m.

Trong khi đó, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang (bao gồm đặc khu Phú Quốc) trong ngày 24.7 gió tây nam ở mức cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng từ 1 - 2m, trong mưa giông có khả năng cao trên 2m. Biển bình thường, có lúc động nhẹ.

Từ ngày 25 - 26.7, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang (bao gồm đặc khu Phú Quốc) duy trì gió tây nam với cường độ cấp 4 - 5. Biển có lúc động nhẹ với độ cao sóng từ 1 - 2m.

Trên cả 2 vùng biển thời tiết khá xấu, có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 trên vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và sóng biển tăng cao. Khuyến cáo, tàu thuyền ra khơi đánh bắt xa bờ, tàu thuyền du lịch biển đảo nên thay đổi kế hoạch, lộ trình ra khơi phù hợp để đảm bảo an toàn.