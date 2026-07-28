Mưa to kéo dài thêm 2 ngày ở miền Bắc, Nam bộ đến hết tháng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và sáng nay (28.7), khu vực phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.



Nhiều nơi trên cả nước có mưa to kéo dài đến hết tháng 7 ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo ngày và đêm 28.7, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Đợt mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc sau ngày 29.7.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, kéo dài đến hết ngày 29.7. Lượng mưa phổ biến 50 - 110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Từ ngày 30.7, thời tiết TP.HCM và Nam bộ có xu hướng giảm mưa, rải rác có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C.

Do rãnh áp thấp được thiết lập trở lại có trục đi qua khu vực Trung bộ, gió mùa tây nam duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh. Vì thế, nhiều vùng trên Biển Đông có sóng to gió lớn. Cụ thể, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động với sóng cao 2 - 3m.

Phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 28.7, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 29.7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động sóng cao 2 - 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2; toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và giông.