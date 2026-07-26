Miền Tây lũ thấp và đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước và lưu lượng tại trạm Kratie (Campuchia) trong tuần qua ở mức thấp và có xu thế giảm mạnh, hiện ở mức thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và năm 2025. Mực nước tại các trạm thuộc vùng ĐBSCL đang ở mức thấp và biến đổi mạnh theo xu thế triều. Tuần qua, nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc đều có xu thế giảm khá mạnh, ở mức thấp hơn khá nhiều trung bình nhiều năm và năm 2025. Nước nội đồng vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL đều có xu thế giảm khá mạnh theo xu thế lũ đầu nguồn và triều giảm.



Miền Tây lũ thấp ẢNH: THANH QUỐC

Nguyên nhân do mưa ít trên toàn lưu vực sông Mekong khi lượng mưa trong giai đoạn từ 15 - 21.7 phổ biến chỉ từ 5 - 50mm. Riêng vùng ĐBSCL mưa rất thấp, khá nhiều nơi không mưa; lượng mưa tích lũy từ 16 - 22.7 phổ biến dưới 10mm, chỉ một số khu vực ghi nhận lượng mưa từ 10 - 30mm.

Mưa tại chỗ ít và lượng nước từ thượng nguồn đổ về cũng hạn chế. Tổng lượng nước qua trạm ở Campuchia thấp. Từ ngày 1.6 đến 23.7, tại Kratie, lượng nước đạt khoảng 46,81 tỉ m3, ít hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm cùng kỳ là 57,17 tỉ m3 và ít hơn nhiều các năm 2025, 2000 và 2011.

Dung tích Biển Hồ (Tonle Sap) cũng ở mức thấp, chỉ đạt 4,33 tỉ m3. Thấp hơn nhiều so với cùng kỳ trung bình nhiều năm và các năm 2025, 2018, 2000 và 2011.

Đối với mực nước lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng bởi cả lũ thượng nguồn và thủy triều. Trong tuần qua, do trùng vào giai đoạn triều thấp khiến mực nước lũ đầu nguồn giảm. Cụ thể, mực nước tại trạm Tân Châu (Đồng Tháp) cao nhất ngày 22.7 đạt 1,58 m. So với trung bình nhiều năm cùng thấp hơn 0,36 m và thấp hơn nhiều các năm 2025, 2018, 2011 và 2000.

Tại Châu Đốc (An Giang), mực nước lớn nhất ngày 22.7 đạt 1,66 m; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ thấp hơn 0,07 m và thấp hơn nhiều các năm 2025, 2018, và 2000.

Dự báo, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong đều có xu thế giảm trong một vài ngày tới. Trong khi đó, mực nước lớn nhất ngày tại Tân Châu và Châu Đốc đến ngày 25 - 26.7, sau đó tăng trở lại theo triều; mưa trên lưu vực hạ lưu sông Mekong và ĐBSCL trong tuần tới ở mức trung bình; thủy triều ở mức thấp và có xu thế tăng trong tuần tới.

Đầu tuần này, một báo cáo của MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong) cũng nhận định mùa lũ trên lưu vực sông Mekong muộn hơn trung bình các năm khoảng 6 tuần. Bên cạnh đó, tổng lượng dòng chảy ngược ở Biển Hồ chỉ khoảng 4 tỉ m3, chỉ hơn 1/3 so với trung bình nhiều năm cùng kỳ là trên 11 tỉ m3. Ngoài yếu tố El Nino khiến mưa ít, một nguyên nhân quan trọng khác là các thủy điện thượng nguồn tăng cường tích nước khiến tình hình xấu hơn.



