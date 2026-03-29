Bất thường mực nước sông Mekong trong mùa khô

Theo cập nhật từ MDM (Dự án giám sát hoạt động các đập thủy điện sông Mekong), mực nước trên toàn khu vực hạ lưu sông Mekong cao hơn mức bình thường vài mét so với thời điểm này trong năm. Nhiều điểm dọc sông Mekong đang ở mức cao kỷ lục vào cuối tháng 3.



Thủy điện Trung Quốc tăng cường phát điện khiến mực nước trên sông Mekong trong mùa khô năm nay cao bất thường

Tuần qua, các đập trên toàn lưu vực đã ghi nhận lượng nước xả ra đặc biệt cao trong tuần trước, ước tính tổng cộng đạt 2,1 tỉ mét khối. Lượng nước xả lớn trong tuần trước đến từ các đập Tiểu Loan và Nọa Trát Độ của Trung Quốc

Đáng chú ý, từ ngày 25.2 - 23.3, đập Tiểu Loan, con đập lớn thứ 2 trong lưu vực sông Mekong, đã xả gần 1,8 tỉ mét khối nước để sản xuất thủy điện. Việc xả nước đã khiến mực nước sông ở hạ lưu đạt gần mức cao kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Mực nước sông dâng cao một cách nhân tạo rất nguy hiểm đối với các chu trình sinh thái quan trọng trong lưu vực sông Mekong.

MDM dẫn chứng, tại khu rừng ngập lụt Stung Treng, cây cối đang chết nhanh chóng do hệ thống rễ của chúng bị ngập nước trong hầu hết thời gian trong năm. Ngoài ra, người dân địa phương không thể canh tác dọc theo bờ sông trong mùa khô do mực nước cao và khó dự đoán, hạn chế sản lượng lương thực của chính họ.

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều hơn bình thường hỗ trợ việc tưới tiêu trong mùa khô ở ĐBSCL năm nay được thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì mực nước tăng hay giảm không còn theo quy luật tự nhiên mà hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu phát điện của các chủ đầu tư ở Trung Quốc. Điều này dẫn tới sự thích ứng và phòng chống hạn, xâm nhập mặn với người dân ĐBSCL càng khó ứng phó hơn.