Nắng nóng lan rộng, đầu tuần tới TP.HCM tăng nhiệt

Khu vực trung tâm và phía bắc TP.HCM trong ngày hôm nay 27.3 tiếp tục ghi nhận nắng nóng. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, mức nhiệt cao nhất ngày 27.3 tại Tân Sơn Nhất và Sở Sao (Bình Dương cũ) là 35 độ C và độ ẩm thấp nhất 42%. Trên khu vực miền Đông, mức nhiệt cao nhất là 36 độ C tại Biên Hòa (Đồng Nai).



Nắng nóng diện rộng, gia tăng vào đầu tuần tới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự báo trong 2 ngày cuối tuần này nắng nóng 35 - 36 độ C, tiếp tục duy trì ở một số nơi tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 - 15 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Đáng chú ý, vào đầu tuần sau, khoảng ngày 30.3 nắng nóng có xu hướng gia tăng với mức nhiệt cao nhất có thể đến 37 độ C.

Nắng nóng diện rộng xuất hiện ở các tỉnh miền Đông NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Ngoài khu vực Nam bộ, từ tuần sau, nhiều khu vực khác trên cả nước cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng đầu tiên cũng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Đến ngày 31.3, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc bộ. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.