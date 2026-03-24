TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng

TP.HCM xuất hiện nắng nóng gay gắt

Tuần qua, những cơn mưa trái mùa bắt đầu thưa dần và cùng với đó, số giờ có nắng trong ngày cũng gia tăng. Mới khoảng 7 - 8 giờ sáng mà những tia nắng đầu ngày đã có cảm giác mạnh và gay gắt hơn. Đến giữa trưa thì nhiều người phải thốt lên: "Nắng muốn bể đầu", và kéo dài đến hơn 17 giờ. Giải thích về xu hướng nắng nóng gia tăng, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nói: "Hiện tại đang trong giai đoạn tiết xuân phân, thời kỳ này ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với đường xích đạo. Do vậy trong khoảng thời gian này số giờ nắng trong ngày kéo dài nhất và cường độ bức xạ mặt trời cũng cao nhất. Nó tạo thành kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô ở Nam bộ cũng như khu vực quanh đường xích đạo. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này các áp thấp nóng ở phía tây hoạt động mạnh và lấn sang phía đông ảnh hưởng đến nước ta, gây nên các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng".

Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tiếp tục có nắng nóng 35 - 36 độ C ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong ngày 22.3, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã phát bản tin cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong mùa khô năm nay với mức nhiệt cao nhất ở trạm Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là 35 độ C. Đến ngày 23.3, mức nhiệt cao nhất ở Nam bộ là 35,5 độ C xuất hiện đồng thời ở trạm Tây Ninh và Sở Sao (TP.HCM). Các khu vực khác ở miền Đông phổ biến 33 - 35 độ C, trong khi độ ẩm thấp chỉ 35 - 55%. Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tiếp tục có nắng nóng 35 - 36 độ C. Trong khi đó, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Đông Nam bộ, sang tháng 4 sẽ gia tăng và mở rộng sang miền Tây Nam bộ và một số nơi thuộc khu vực Tây nguyên. Bên cạnh đó, khu vực phía tây Bắc bộ và vùng núi phía tây thuộc khu vực bắc Trung bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ khoảng cuối tháng 3.

Tuy nhiên, những con số nói trên là mức đo đạc trên nhiệt kế. Ở các đô thị lớn như TP.HCM, mức độ đô thị hóa cao nên khi số giờ nắng kéo dài trong ngày khiến lượng nhiệt tích tụ trong các khối bê tông gia tăng; vào ban đêm khi nhiệt độ bên ngoài giảm thì các khối bê tông nhả nhiệt ngược trở lại khiến cảm giác nóng bức kéo dài gần như suốt cả ngày. Bên cạnh đó, số lượng phương tiện giao thông cao và các phương tiện máy móc phục vụ hoạt động sản xuất nhiều cũng tạo ra lượng nhiệt lớn thải vào môi trường. Những yếu tố này khiến các đô thị lớn như TP.HCM thường có mức nhiệt độ cảm nhận cao hơn đáng kể so với nhiệt độ khí tượng. Các chuyên gia khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng và độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở các khu dân cư và cháy rừng. Bên cạnh đó, thời tiết oi bức dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và những người làm việc ngoài trời thời gian dài. Do vậy, mọi người cần chú ý bảo vệ sức khỏe và uống nhiều nước để giúp làm mát cơ thể.

Xâm nhập mặn năm nay ra sao ? Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục tăng cao trong những ngày đầu theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch, sau đó giảm dần. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 55 - 60 km; còn sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 35 - 45 km; sông Hàm Luông từ 45 - 55 km; Cổ Chiên từ 40 - 47 km; sông Hậu 35 - 45 km; sông Cái Lớn 30 - 35 km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3.2025 và trung bình nhiều năm. Tình trạng xâm nhập năm nay ít gay gắt là do mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mê Kông biến đổi chậm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2 - 1,5 m vì các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông xả một lượng nước lớn xuống hạ du. Bên cạnh đó, năm nay mưa trái mùa xuất hiện nhiều trên khu vực hạ nguồn sông Mê Kông và ĐBSCL giúp bổ sung nguồn nước trong mùa khô. Đối với khu vực ĐBSCL, mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều; cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,5 m, tại Châu Đốc 1,6 m. Mực nước này cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,15 - 0,3 m. Nước từ thượng nguồn về nhiều giúp tình trạng xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay bớt gay gắt. Từ nay đến cuối mùa khô vẫn còn 2 đợt mặn xâm nhập sâu theo kỳ triều cường vào giai đoạn 30.3 - 4.4 và một đợt từ 18 - 21.4 chủ yếu trên sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn.





Lo tiền điện tăng theo nắng nóng

Bà Lê Thị Xuân Lan cho biết cường độ nắng nóng có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới và kéo dài đến giữa tháng 4. Tuy nhiên năm nay, mùa khô ở Nam bộ trùng với giai đoạn ENSO trung tính nên khả năng tình trạng nắng nóng sẽ không quá cực đoan. Mức nhiệt cao nhất ở miền Đông có thể vào khoảng 37 - 38 độ C và miền Tây lên 35 - 36 độ C. Từ nửa cuối tháng 4, mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện và kéo dài đến nửa đầu tháng 5. Sau đó, Nam bộ sẽ vào mùa mưa và nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Như vậy về cơ bản năm nay thời gian nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Nam bộ ít hơn trung bình nhiều năm.

Trong những ngày này, nắng nóng đang tác động đến đời sống người dân, nhất là người lao động ngoài trời. Gần đây, các trụ nước uống miễn phí tại vòi do TP.HCM lắp đặt phục vụ người dân được sử dụng tối đa. Tại khu vực tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tại góc đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu (P.Xuân Hòa), trụ nước luôn đắt khách, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp. Anh Nguyễn Văn Hiệp, một người chạy xích lô du lịch, vừa thả khách xuống tham quan khu tưởng niệm đã tranh thủ mang một chai to đến lấy nước. Anh cho biết ở thành phố có nhiều nơi tặng nước miễn phí tự phát nhưng chủ yếu hoạt động vào ban ngày, nhiều khi uống nhiều cũng thấy... ngại. Còn những trụ nước miễn phí do TP.HCM lắp đặt hoạt động suốt ngày đêm và lúc nào cũng sẵn có từ vòi nên rất thuận tiện. "Nghề đạp xích lô này thu nhập không đáng là bao, đặc biệt vào những ngày nắng nóng như thế này phải uống nước nhiều hơn bình thường thì những trụ nước miễn phí này là rất quý giá", anh cho biết.

Cùng với việc tìm cách ứng phó nắng nóng, nhiều người dân TP.HCM lại càng lo cho túi tiền của gia đình. Chị Trần Thị Thảo (ngụ P.Diên Hồng) cho biết những ngày gần đây do nắng nóng gia tăng nên các thiết bị làm mát của gia đình cũng phải hoạt động hết công suất. Không mở các thiết bị làm lạnh thì không chịu nổi, nhưng mỗi khi mở máy lạnh lại lo tiền điện sẽ tăng vọt trong những ngày sắp tới, làm gia tăng áp lực cuộc sống khi hiện nay giá cả nhiều thứ đang tăng cao.