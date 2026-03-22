Tuần tới ở TP.HCM nóng nhất đến 36 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
22/03/2026 17:22 GMT+7

Nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng trên khu vực Nam bộ; riêng tại TP.HCM, dự báo trong những ngày tới sẽ xuất hiện mức nhiệt 36 độ C.

Trong những ngày qua, tại TP.HCM và Nam bộ nắng nóng gia tăngbên cạnh đó, độ ẩm trong không khí thấp khiến thời tiết oi bức rất khó chịu do áp thấp nóng phía tây lấn sang phía đông đang duy trì cường độ. Thêm vào đó, giai đoạn này là tiết xuân phân - ánh sáng mặt trời vuông góc với đường xích đạo nên cường độ bức xạ mạnh nhất trong năm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong ngày hôm nay 22.3, ghi nhận mức nhiệt cao nhất tại Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là 35 độ C.

Nắng nóng gia tăng, tuần tới ở TP.HCM nóng nhất đến 36 độ C- Ảnh 1.

Nắng nóng gia tăng, trong tuần tới TP.HCM có thể ghi nhận mức nhiệt 36 độ C

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng ở các tỉnh thành miền Đông. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất có thể đạt tới 36 độ C ở khu vực Thủ Đức, Tân Bình, Bình Chánh, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bắc Tân Uyên…; các khu vực khác phổ biến 34 - 35 độ C. Thời gian cao điểm nắng nóng từ 11 giờ đến 15 giờ chiều.

Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp khiến trời hanh khô rất dễ xảy ra các sự cố về cháy nổ. Bên cạnh đó, thời tiết oi bức dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và những người làm việc ngoài trời thời gian dài. Do vậy, mọi người cần chú ý bảo vệ sức khỏe và uống nhiều nước để giúp làm mát cơ thể.

Từ nay đến cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Đông Nam bộ, sang tháng 4 sẽ gia tăng và mở rộng sang miền Tây Nam bộ và một số nơi thuộc khu vực Tây nguyên. Bên cạnh đó, khu vực phía tây Bắc bộ và vùng núi phía tây thuộc khu vực bắc Trung bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ khoảng cuối tháng 3.

Tin liên quan

Sẽ xuất hiện 'siêu' El Nino?

Sẽ xuất hiện 'siêu' El Nino?

Giai đoạn La Nina đang đi đến hồi kết và chuẩn bị bước sang giai đoạn El Nino vào khoảng tháng 7 năm nay, dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2026.

TP.HCM và Lâm Đồng có mưa trái mùa nhiều nơi

