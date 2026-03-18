Thời sự

Dự báo thời tiết miền Bắc có 2 ngày mưa, nắng nóng mở rộng ở Nam bộ

Phan Hậu
18/03/2026 07:35 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3 đến ngày 27.3, Bắc bộ, Trung bộ có mưa vài nơi. Trong khi đó, tại Nam bộ dự báo sẽ có nắng nóng diện rộng trong các ngày từ 21 - 22.3

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Nam bộ ngày nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng. 

Ban đêm, dự báo Nam bộ có mưa rào và giông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ Nam bộ hôm nay thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3, miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thời tiết TP.HCM hôm nay, trời nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C; cao nhất từ 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các miền Bắc hôm nay chỉ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, một số nơi có sương mù nhẹ. Dự báo từ trưa nay, trời giảm mây, hửng nắng. Dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất từ 19 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Từ nay đến ngày 27.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Dự báo riêng thời kỳ từ ngày 20 - 21.3, vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực Nam Trung bộ, cao nguyên miền Trung, Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong đó, khu vực miền Đông Nam bộ trong các ngày từ 21- 22.3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng gia tăng từ tháng 4, gay gắt tháng 7 - 9

Thời tiết nắng nóng năm nay sẽ bắt đầu gia tăng cường độ từ tháng 4, những đợt nắng nóng có cường độ gay gắt nhất sẽ tập trung từ tháng 7 đến tháng 9.

