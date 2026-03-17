Nắng nóng gia tăng từ tháng 4, gay gắt tháng 7 - 9

Phan Hậu
Phan Hậu
17/03/2026 07:49 GMT+7

Thời tiết nắng nóng năm nay sẽ bắt đầu gia tăng cường độ từ tháng 4, những đợt nắng nóng có cường độ gay gắt nhất sẽ tập trung từ tháng 7 đến tháng 9.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Đông Nam bộ sẽ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ ở Nam bộ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C. 

Dự báo thời tiết nắng nóng gia tăng từ tháng 4, gay gắt tháng 7 - 9 - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Bắc bộ, Trung bộ năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 - 9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 3, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại miền Đông Nam bộ trong các ngày 8 - 9.2, với nhiệt độ cao nhất ngày 35,1 độ C.

Trong đó, nắng nóng diện rộng đã bắt đầu từ ngày 16 - 20.2 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, đặc biệt tại trạm Tây Ninh đạt 37,5 độ C vào ngày 18.2, đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 và sớm hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo có nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 - 9

Dự báo từ tháng 4 - 6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 sẽ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình cùng thời kỳ, các khu vực này sẽ nóng hơn mọi năm.

Từ tháng 4, nắng nóng ở Đông Nam bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang cao nguyên miền Trung và miền Tây Nam bộ, đến cuối tháng 5 mới suy giảm.

Còn ở Tây Bắc bộ và một số nơi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế, từ tháng 4 có khả năng xuất hiện nắng nóng, từ cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc bộ và Trung bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 7 - 9, nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ. Trong giai đoạn này, thời tiết nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, cường độ cũng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết năm 2026: Nắng nóng gay gắt, kéo dài bất thường

Dự báo thời tiết năm 2026: Nắng nóng gay gắt, kéo dài bất thường

Dự báo thời tiết năm 2026, nắng nóng có thể gay gắt hơn, kéo dài hơn; các hiện tượng thiên tai quy mô nhỏ nhưng tác động nhanh và trực tiếp như giông mạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
