Tuần tới TP.HCM mưa to, Bắc và Trung bộ nắng nóng diện rộng

Tuần tới, trong khi TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ có mưa to vào đầu và cuối tuần thì miền Bắc và Trung lại xuất hiện nắng nóng diện rộng. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện tại gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây và hội tụ gió hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ.

Đầu và cuối tuần tới, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khoảng 3 ngày tới, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh trở lại, khoảng ngày 17 - 18.7 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ và giữa Biển Đông. Gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.

Những hình thái trên khiến thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ có mưa giông trên diện rộng, đặc biệt là vào đầu tuần với xác suất mưa rất cao, khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ duy trì trạng thái khá nóng và ẩm, cao nhất phổ biến mức 31 - 33 độ C, cảm giác nhiệt thực tế có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ hiển thị.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày 16 - 17.7, miền Bắc khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 17 - 22.7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ trong tuần tới có nắng nóng cục bộ; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 16 - 18.7 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.