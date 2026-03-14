Người dân TP.HCM nên đi bầu cử sớm để tránh nắng nóng

Chí Nhân
14/03/2026 19:41 GMT+7

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ ít mưa, trời nắng mạnh, nhất là thời điểm trưa và chiều trời oi nóng, hanh khô, do vậy người dân nên tham gia bầu cử sớm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Trong đêm nay và ngày mai thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến không mưa, trưa và chiều có nắng nóng. Nguyên nhân do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam với cường độ suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Thời tiết khu vực Nam bộ đêm nay và ngày mai đều không mưa, riêng khu vực biên giới tây nam có mưa rào nhẹ vài nơi. Buổi sáng đến trưa có nắng nhiều và kéo dài 6 - 8 tiếng trong ngày, các tỉnh miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông dao động từ 33 - 35 độ; miền Tây từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tại TP.HCM, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ban ngày nắng là thời tiết chủ đạo, khu vực trung tâm và phía đông bắc thành phố có nơi nắng nóng. Cường độ nắng mạnh nhất trong ngày vào thời điểm từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, cũng là lúc độ ẩm không khí giảm thấp, tiết trời khô nóng khá oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều tối nay, một số khu vực ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa trái mùa như: Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Lái Thiêu, Thuận An, Linh Xuân, Bình Hưng, Bình Khánh, Đông Thạnh, Phú Giáo, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/giây).

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Khu vực biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió đông đến đông bắc cấp 4, phía nam có lúc cấp 5.

