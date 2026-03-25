Hôm nay, TP.HCM nắng nóng đạt mức cao nhất kể từ đầu mùa

TP.HCM cũng như Nam bộ đang vào cao điểm nắng nóng và xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy thủy văn Nam bộ, do áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh nên ở các tỉnh miền Đông xuất hiện nắng nóng (35 độ C) diện rộng. Tại trạm Tân Sơn Nhất ở TP.HCM trong ngày 24.3, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ 39%.

Dự báo diễn biến nắng nóng tiếp tục gia tăng trong 24 - 48 giờ tới, ở miền Đông nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C còn miền Tây phổ biến từ 33 - 34 độ C.

Riêng tại TP.HCM, xuất hiện nắng nóng xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất: từ 35 - 36 độ C; có nơi trên 36 độ như Thuận An và Thủ Dầu Một có thể đạt mức 37 độ C. Đến ngày 26.3, nắng nóng tiếp tục gia tăng và nhiều nơi xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt (37 độ C) như Tân Bình, Hóc Môn, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát…

TP.HCM xuất hiện nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt ở một số khu vực NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 - 15 giờ hàng ngày. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng.



Người dân cần lưu ý, do mức độ đô thị hóa cao nên ở TP.HCM nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C; nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.