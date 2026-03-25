Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, TP.HCM nắng nóng đạt mức cao nhất kể từ đầu mùa

Chí Nhân
25/03/2026 11:26 GMT+7

Nắng nóng tiếp tục gia tăng và dự báo hôm nay nhiệt độ ở TP.HCM có thể đạt mức cao nhất kể từ đầu mùa khô năm nay. Trong những ngày tới có khả năng xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt nhiều nơi với mức nhiệt độ lên đến 37 độ C.

TP.HCM cũng như Nam bộ đang vào cao điểm nắng nóng và xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy thủy văn Nam bộ, do áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh nên ở các tỉnh miền Đông xuất hiện nắng nóng (35 độ C) diện rộng. Tại trạm Tân Sơn Nhất ở TP.HCM trong ngày 24.3, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ 39%.

Tại trạm Tân Sơn Nhất ở TP.HCM trong ngày 24.3, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM ngày cao điểm nắng nóng, người dân tìm đủ mọi cách “giải nhiệt”

Dự báo diễn biến nắng nóng tiếp tục gia tăng trong 24 - 48 giờ tới, ở miền Đông nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C còn miền Tây phổ biến từ 33 - 34 độ C.

Riêng tại TP.HCM, xuất hiện nắng nóng xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất: từ 35 - 36 độ C; có nơi trên 36 độ như Thuận An và Thủ Dầu Một có thể đạt mức 37 độ C. Đến ngày 26.3, nắng nóng tiếp tục gia tăng và nhiều nơi xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt (37 độ C) như Tân Bình, Hóc Môn, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát…

TP.HCM xuất hiện nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt ở một số khu vực

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 - 15 giờ hàng ngày. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. 

Người dân cần lưu ý, do mức độ đô thị hóa cao nên ở TP.HCM nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C; nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. 

TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng

Trong ngày đầu tuần này, trên khu vực Nam bộ ghi nhận mức nhiệt vượt mốc 35 độ C. Riêng tại TP.HCM, người dân cảm nhận tình trạng nắng nóng ngày càng gay gắt.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận