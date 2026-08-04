Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông bất ngờ 'quay xe' về hướng Philippines, vì sao?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trưa nay, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 4.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Áp thấp nhiệt đới bất ngờ "quay xe" về hướng Philippines, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta NGUỒN: NCHMF

Tuy nhiên, sau đó áp thấp quay ngược lại, di chuyển hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Đến 16 giờ ngày 5.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc và 120,2 kinh đông, trên khu vực ven biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines); có khả năng mạnh lên thành bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp vào ngày 7.8.

Tuy nhiên, có một điều khá lạ là thay vì tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc hay tây bắc như thông thường thì áp thấp nhiệt đới "quay xe" ngược về phía Philippines.

Giải thích về tình huống bất ngờ này, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nói: Đây là hiện tượng "bão đôi" - 2 cơn bão xuất hiện cùng lúc. Trường hợp "quay xe" này xảy ra khi một cơn mạnh hơn hút cơn yếu hơn về phía nó. Trong tình huống này, hiện ở phía đông của Philippines đang có một cơn bão Dolphin (số 13) cường độ rất mạnh. Thông thường vào mùa này, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây bắc hoặc tây tây bắc. Ban đầu áp thấp nhiệt đới hình thành và di chuyển đúng theo quy luật, nhưng sau đó đổi hướng là do bão Dolphin kéo nó về hướng ngược lại. Đồng thời, bão Dolphin cũng khiến áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh hơn và nhập vào rìa phía tây nam thành "đuôi" của nó.

Tương tác bão đôi khiến áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông "quay xe" ngược về hướng Philippines NGUỒN: JMA

Mấy ngày trước đó, ở phía đông của Philippines cũng xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Các dự báo ban đầu cho rằng khả năng sẽ mạnh lên thành bão nhưng do ảnh hưởng của bão Dolphin nên ngày hôm sau suy yếu thành vùng áp thấp.