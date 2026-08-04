Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng đất liền Việt Nam?

Chiều 4.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Vào lúc 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 119,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.
Dự báo đến 1 giờ ngày 5.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 16,9 độ vĩ bắc và 120,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng đông.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 5.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Lúc này, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 121,0 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Phillippines). Dự báo sau đó, áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.
Áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng đất liền Việt Nam?
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới là khu vực từ 16,0 - 18,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 119,0 độ kinh đông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm nay 4.8, vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2 - 3 m, biển động.
Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
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