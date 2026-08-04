Mưa lớn cấp tập 3 ngày ở miền Bắc, Bắc Trung bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn xảy ra ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.8, miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa lớn cục bộ ẢNH: PHAN HẬU

Trong đêm qua và sáng sớm nay 4.8, khu vực Tây Bắc bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3.8 đến 3 giờ ngày 4.8 có nơi trên 80 mm như các trạm: Lũng Hà (Lào Cai) là 144,8 mm; tại Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) là 161,8 mm; tại Bắc Phong (Sơn La) là 111,6 mm; tại Nà Tấu 3 (Điện Biên) là 83 mm,

Trong sáng nay 4.8, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ chiều 4.8 đến đêm 5.8, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm 6.8, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4.8 đến đêm 6.8 phổ biến từ 100 - 200 mm, một số nơi có lượng mưa trên 300 mm.

6 tỉnh nguy cơ lũ quét sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 3.8 đến 5 giờ ngày 4.8, các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Giang (Tuyên Quang) là 302,6 mm; tại Tân Phượng (Lào Cai) là 208,4 mm; Bắc Phong (Sơn La) là 120,8 mm; Nà Tấu (Điện Biên) là 100,4 mm; tại Thạch Lâm (Cao Bằng) là 97 mm; tại Nậm Cần (Lai Châu) là 92 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay, nhiều khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai từ 30 - 50 mm, có nơi trên 90 mm; Tuyên Quang, Lai Châu từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; Cao Bằng từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiều xã, phường ở 6 tỉnh nói trên: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.