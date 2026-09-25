Có gì hấp dẫn ở hai sự kiện F&B cùng diễn ra ở bờ sông Sài Gòn?

Hơn 40 thương hiệu F&B cùng tham gia

Sáng 25.9, TikTok Food Fest 2026 chính thức khai mạc tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM), quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành, trong đó có hơn 30 thương hiệu F&B trực tiếp mở gian hàng. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 25 - 26.9, kết hợp hoạt động trải nghiệm ẩm thực, mua sắm trực tuyến và giải trí.

Với chủ đề "Food as a Love Language" (Mỹ vị yêu thương), chương trình hướng đến việc kết nối cộng đồng yêu ẩm thực, nhà sáng tạo nội dung và các thương hiệu. Trước sự kiện chính, TikTok đã tổ chức chuỗi hoạt động tại 5 trường đại học ở TP.HCM, cùng chương trình tìm kiếm những người có cùng "gu" ăn uống trên nền tảng.

Một trong những điểm nhấn của Food Fest năm nay là phiên Mega LIVE kéo dài 12 giờ trong ngày 25.9 với sự tham gia của hơn 30 thương hiệu F&B trong và ngoài nước. Hai đêm nhạc diễn ra trong khuôn khổ chương trình có tổng cộng 24 nghệ sĩ tham gia.

Khách tham quan trải nghiệm các gian hàng ẩm thực và hoạt động tương tác tại sự kiện sáng 25.9 ẢNH: LÊ NAM

TikTok cho biết năm 2025 có hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải trên nền tảng ẢNH: LÊ NAM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hưng Huỳnh, Giám đốc quốc gia, Giải pháp quảng cáo toàn cầu TikTok Việt Nam, cho biết sự kiện được tổ chức nhằm đưa những kết nối hình thành trên môi trường số ra đời thực, tạo cơ hội để người dùng gặp gỡ nhà sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ từ các thương hiệu.

Theo TikTok, trong năm 2025, nền tảng ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực, tăng 9% so với năm trước. Những nhóm nội dung được quan tâm gồm review món ăn, hướng dẫn nấu ăn, ẩm thực địa phương, món ăn đường phố, mukbang và các video kết hợp kể chuyện.

Sự gia tăng của các nội dung ẩm thực cũng đang mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng cho doanh nghiệp F&B. Theo số liệu TikTok công bố, một thương hiệu thực phẩm khi mở rộng nội dung từ video giới thiệu sản phẩm sang hình thức mở hộp và đánh giá bởi nhà sáng tạo đã ghi nhận chi phí trên mỗi lượt nhấp giảm 50%, tỷ lệ nhấp tăng 12% và quy mô sản xuất nội dung tăng gấp 6 lần.

Starbucks tổ chức đại nhạc hội hai ngày tại TP.HCM

Sáng cùng ngày, Starbucks Việt Nam cũng khai mạc chuỗi hoạt động âm nhạc và trải nghiệm tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 25 - 26.9, cùng thời gian và khu vực tổ chức TikTok Food Fest 2026.

Năm nay, Starbucks mở rộng chương trình từ một đêm nhạc thành chuỗi trải nghiệm kéo dài hai ngày, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và các khu vực tương tác dành cho người tham dự. Thương hiệu cho biết mục tiêu là tạo thêm không gian để khách hàng khám phá, giao lưu và kết nối trước khi bước vào đêm diễn chính.

Nhóm nhạc Da LAB giao lưu với người hâm mộ sáng 25.9 ẢNH: LÊ NAM

Không gian trải nghiệm thực tế ảo thu hút khán giả trẻ

Một trong những điểm nhấn là khu trải nghiệm được thiết kế như "cánh cửa" dẫn vào không gian sự kiện. Tại đây, khách tham dự lần lượt đi qua các khu vực sử dụng màn hình ba chiều, hiệu ứng ánh sáng, gương và hình ảnh tương tác. Trong đó có cổng thác nước cao khoảng 5 m, không gian gương vô cực, khu kể câu chuyện về hành trình của cà phê và khu mô phỏng hệ sinh thái đại dương phản hồi theo chuyển động của người xem.

Trong ngày 25.9, khán giả có thể nhận vé, vòng tay, tham quan các khu trải nghiệm của Starbucks và đối tác, tham gia một số hoạt động giao lưu, thử âm thanh và nhận ưu đãi. Sang ngày 26.9, các khu vực này tiếp tục mở cửa trước khi chương trình tập trung vào sân khấu chính và các tiết mục biểu diễn.

Theo Starbucks Việt Nam, sự kiện năm nay được xây dựng như một hoạt động tri ân cộng đồng khách hàng, đồng thời mở rộng cách thương hiệu kết nối với người tiêu dùng bên ngoài không gian cửa hàng. Bên cạnh sản phẩm cà phê, thương hiệu tiếp tục đầu tư vào các hoạt động âm nhạc, giải trí và trải nghiệm trực tiếp nhằm tăng mức độ gắn kết với khách hàng.