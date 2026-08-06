Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM

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Sáng nay 6.8, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage (ProPack Vietnam 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), thu hút trên 1.400 gian hàng của thương hiệu thực phẩm trong nước và quốc tế tham gia.
Theo Ban tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô hơn 1.400 gian hàng của trên 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút trên 40.000 lượt khách tham quan. Đây được xem là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của ngành F&B tại Việt Nam, đồng thời là triển lãm đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam đạt chứng nhận UFI – tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu.
Triển lãm quy tụ đầy đủ các lĩnh vực của chuỗi giá trị ngành F&B, từ nguyên liệu, thực phẩm chế biến, đồ uống, thủy hải sản, bánh kẹo, phụ gia đến máy móc, công nghệ chế biến, đóng gói và các giải pháp tự động hóa sản xuất. Sự kiện cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong nước cũng như quốc tế.
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh ấn tượng tại triển lãm này.
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