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Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM

Quang Thuần
Quang Thuần
Sáng nay 6.8, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage (ProPack Vietnam 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), thu hút trên 1.400 gian hàng của thương hiệu thực phẩm trong nước và quốc tế tham gia.

Theo Ban tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô hơn 1.400 gian hàng của trên 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút trên 40.000 lượt khách tham quan. Đây được xem là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của ngành F&B tại Việt Nam, đồng thời là triển lãm đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam đạt chứng nhận UFI – tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu. 

Triển lãm quy tụ đầy đủ các lĩnh vực của chuỗi giá trị ngành F&B, từ nguyên liệu, thực phẩm chế biến, đồ uống, thủy hải sản, bánh kẹo, phụ gia đến máy móc, công nghệ chế biến, đóng gói và các giải pháp tự động hóa sản xuất. Sự kiện cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong nước cũng như quốc tế.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh ấn tượng tại triển lãm này. 

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 21.

Với quy mô gian hàng lớn nhất trong năm, triển lãm Proback Vietnam 2026 dự kiến dự kiến thu hút trên 40.000 lượt khách tham quan

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 22.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam còn là diễn đàn để doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và tiếp cận những giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 23.

Khu vực gian hàng đồ uống quy tụ hầu hết các thương hiệu lớn trên thị trường hiện nay như Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Carlsberg...

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 24.

Năm nay, triển lãm có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Nhà tài trợ chính là Masan Group với các thương hiệu Chin-su, Omachi, Vinacafé, Nam Ngư và WinEco. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Golden Farm, Vedan, Bibica, Hữu Nghị, TH true FOOD, Yến sào Khánh Hòa, Vietcoco cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm và công nghệ chế biến, bao bì.

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 27.

Các khu gian hàng được tổ chức quy mô, đồng bộ, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh xuất khẩu cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến của từng quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với nguồn cung chất lượng, mở rộng hợp tác thương mại và đẩy mạnh kết nối

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 29.

Khu vực gian hàng châu Âu được bài trí bắt mắt

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 31.

Các sản phẩm OCOP Hà Nội có một khu trưng bày riêng

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 32.

Nhiều loại bánh kẹo đến từ doanh nghiệp Trung Quốc

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 34.

Đa dạng các loại bánh mứt được nhà cung cấp giới thiệu tại Triển lãm ProPack 2026

ẢNH: QUANG THUẦN

Choáng ngợp ở triển lãm ẩm thực quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 38.

Bên cạnh sự góp mặt của các thương hiệu tiêu biểu trong nước và quốc tế, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 còn ghi nhận sự tham gia đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp đến từ nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Úc

ẢNH: QUANG THUẦN



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