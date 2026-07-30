Ùn ùn đi xem hai triển lãm quốc tế tại TP.HCM





Đông đảo khách đến tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 24 (Vietnam Medi-Pharm Expo 2026) diễn ra từ ngày 30.7 đến 1.8.2026 ẢNH: Đ.Đ

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 24 (Vietnam Medi-Pharm Expo 2026) diễn ra từ ngày 30.7 đến 1.8.2026. Theo Ban tổ chức, triển lãm năm nay có 380 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, công nghệ và giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế và bệnh viện, thiết bị xét nghiệm, nha khoa, phục hồi chức năng, công nghệ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất dược phẩm.

Khối doanh nghiệp Việt Nam có sự góp mặt của nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, dược liệu, công nghệ y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe như Lavitec, Semeco, Dược phẩm 3/2 và Wecare 247. Ở nhóm doanh nghiệp quốc tế, triển lãm có sự hiện diện của các thương hiệu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và nhiều thị trường khác. Các doanh nghiệp mang tới những công nghệ và giải pháp trong chẩn đoán, điều trị, sản xuất dược phẩm, tự động hóa, thiết bị phòng thí nghiệm và chăm sóc sức khỏe.

Vietnam Medi-Pharm Expo là sự kiện giao thương quan trọng, tạo điều kiện giới thiệu những công nghệ tiên tiến của ngành y dược ẢNH: Đ.Đ

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Y tế đánh giá Vietnam Medi-Pharm Expo là sự kiện giao thương quan trọng, tạo điều kiện giới thiệu những công nghệ tiên tiến của ngành y dược. Sự tham gia của doanh nghiệp quốc tế tạo cơ hội để các đơn vị Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác chiến lược và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp nước ngoài có điều kiện tìm hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới phân phối và kết nối với các đơn vị y tế, nhà nhập khẩu và đối tác tại Việt Nam.

Cùng ngày 30.7, Triển lãm Quốc tế về Giải pháp Văn phòng thông minh, Thiết bị, Máy và Văn phòng phẩm (VietOffice 2026) cũng đã chính thức khai mạc với 160 gian hàng của 130 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp mới phục vụ xu hướng xây dựng môi trường làm việc thông minh và chuyển đổi số.

Triển lãm Quốc tế về Giải pháp Văn phòng thông minh, Thiết bị, Máy và Văn phòng phẩm (VietOffice 2026) quy tụ 160 gian hàng của 130 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: Đ.Đ

Đây là lần thứ ba sự kiện được tổ chức, hướng đến kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ và thúc đẩy phát triển thị trường văn phòng phẩm, thiết bị và giải pháp văn phòng tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (VOMA) cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, khái niệm văn phòng đang có nhiều thay đổi. Văn phòng hiện đại không chỉ là nơi làm việc mà ngày càng trở thành một hệ sinh thái tích hợp công nghệ, thiết bị và các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện trải nghiệm của người lao động.

Theo VOMA, VietOffice 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn để doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm đối tác chiến lược. Các nhóm sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm trải rộng từ văn phòng phẩm, máy và thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục, phụ kiện, vật dụng văn phòng đến các giải pháp văn phòng thông minh. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa tài liệu, tự động hóa quy trình làm việc, quản lý văn phòng và quản trị dữ liệu được giới thiệu, hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức giáo dục và người tiêu dùng.