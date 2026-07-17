Triển lãm hàng không Farnborough chuyển trọng tâm sang vũ khí

Triển lãm Hàng không Farnborough diễn ra 2 năm một lần tại Anh ảnh: reuters

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ 5 và thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ ở Trung Đông, các tập đoàn hàng không vũ trụ và giới nhà thầu quốc phòng đang tìm cách xoay xở để theo kịp nhu cầu vũ khí của các nước.

Đó là lý do được cho sẽ khiến cuộc cạnh tranh giữa Boeing và Airbus lâu nay về các đơn đặt hàng máy bay thương mại không còn giữ vị trí trung tâm tại Triển lãm Hàng không Farnborough, vốn diễn ra 2 năm một lần, theo Reuters hôm 17.7.

"Môi trường an ninh toàn cầu ngày nay đang trở nên phức tạp và bất ổn hơn những gì chúng ta từng trải qua suốt nhiều thập niên, và chúng ta đang chứng kiến các mối đe dọa an ninh phát triển với tốc độ chóng mặt", Reuters dẫn lời đại tướng không quân Harv Smyth, Tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Anh, phát biểu tại hội nghị các tư lệnh không quân quốc tế trước thềm triển lãm.

Các nhà sản xuất vũ khí bước vào cuộc triển lãm trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng ở châu Âu tăng mạnh nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, kèm theo đó là những câu hỏi chưa lời giải về việc chi vào đâu và chi như thế nào.

Ông Tom Enders, cựu Tổng giám đốc Airbus và hiện là đồng chủ tịch hãng khởi nghiệp quốc phòng Helsing (Đức), cảnh báo sự chuyển dịch sang máy bay không người lái và các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang đến tác động đột phá cho ngành quốc phòng, giống như cách thức SpaceX đã làm thay đổi ngành công nghiệp phóng tên lửa.

Ông Enders, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành, chỉ ra cuộc xung đột ở Ukraine và Iran đang cho thấy nhu cầu ngày càng cấp thiết hơn trong việc rút ngắn quá trình phát triển và đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.

"Chúng tôi trước đây thường nói rằng các nhà thầu quân sự truyền thống chỉ hành động khi có chính phủ mở hầu bao", theo ông Enders.

Thế nhưng, giờ đây mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Những công ty ra đời muộn hơn đang hành xử vô cùng năng động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Họ tự chi tiền để đầu tư, và thế là các cơ quan mua sắm quốc phòng và những lực lượng vũ trang ngày càng nhận ra rằng đây là cách thức phù hợp hơn cho một ngành cần phải liên tục đổi mới, ông Enders phân tích.

Trong khi một số nguồn ngân sách quốc phòng dự kiến vẫn chi cho các chiến đấu cơ xuất xưởng từ các nhà thầu truyền thống như F-35 của Lockheed Martin và các mẫu máy bay của liên doanh Eurofighter, các công ty khởi nghiệp như Helsing và Anduril (Mỹ) đang tích cực thúc đẩy các hệ thống tác chiến ứng dụng AI, như khí tài không người lái phối hợp tác chiến với tiêm kích có người lái.

Phía tổ chức cho biết lĩnh vực quốc phòng đại diện cho phân nửa trong số 1.600 đơn vị tham gia triển lãm năm nay, con số cao kỷ lục.