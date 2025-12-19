Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three?

Triển lãm IBTE năm ngoái đã đón tiếp hơn 42.700 lượt khách tham quan, tạo ra một không khí giao thương diễn ra thật sự sôi động, nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại sự kiện với sự bùng nổ của dòng sản phẩm Baby Three. Năm nay, sản phẩm Baby Three đã có dấu hiệu hạ nhiệt, chưa có hiện tượng mới thay thế, nhưng Triển lãm IBTE 2025 vẫn giữ được quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 40.000 lượt khách tham quan.

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại sự kiện triển lãm này:

Dân số trẻ với nhu cầu tiêu dùng đang chuyển dịch lên phân khúc cao hơn là yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong ngành sản xuất, cung ứng đồ chơi, sản phẩm mẹ và bé ẢNH: ĐINH ĐANG

Nhiều sản phẩm đồ chơi mới lạ tại Triển lãm IBTE năm nay, trong đó nổi lên những loại thú nhồi bông được chế tác giống như thật ẢNH: ĐINH ĐANG

Tràn ngập sản phẩm đồ chơi và quà tặng được trình làng trong dịp cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Dù không còn sức hút như những ngày đầu mới ra mắt, búp bê phong cách Baby Three vẫn chiếm vị trí quan trọng tại triển lãm đồ chơi năm nay ẢNH: ĐINH ĐANG

Các loại búp bê ngộ nghĩnh với đôi mắt đặc trưng thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách tham quan ẢNH: ĐINH ĐANG

Các sản phẩm thú bông ngộ nghĩnh được cách điệu từ quả sầu riêng quen thuộc ẢNH: ĐINH ĐANG

