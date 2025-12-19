Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three?

Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em (IBTE 2025) diễn ra từ ngày 18-20.12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục trở thành sự kiện trọng điểm của ngành đồ chơi trẻ em tại Việt Nam.
Triển lãm IBTE năm ngoái đã đón tiếp hơn 42.700 lượt khách tham quan, tạo ra một không khí giao thương diễn ra thật sự sôi động, nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại sự kiện với sự bùng nổ của dòng sản phẩm Baby Three. Năm nay, sản phẩm Baby Three đã có dấu hiệu hạ nhiệt, chưa có hiện tượng mới thay thế, nhưng Triển lãm IBTE 2025 vẫn giữ được quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 40.000 lượt khách tham quan.
PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại sự kiện triển lãm này:
