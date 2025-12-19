Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three?

Đinh Đang
Đinh Đang
19/12/2025 10:02 GMT+7

Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em (IBTE 2025) diễn ra từ ngày 18-20.12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục trở thành sự kiện trọng điểm của ngành đồ chơi trẻ em tại Việt Nam.

Triển lãm IBTE năm ngoái đã đón tiếp hơn 42.700 lượt khách tham quan, tạo ra một không khí giao thương diễn ra thật sự sôi động, nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại sự kiện với sự bùng nổ của dòng sản phẩm Baby Three. Năm nay, sản phẩm Baby Three đã có dấu hiệu hạ nhiệt, chưa có hiện tượng mới thay thế, nhưng Triển lãm IBTE 2025 vẫn giữ được quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 40.000 lượt khách tham quan. 

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại sự kiện triển lãm này:

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 1.

Dân số trẻ với nhu cầu tiêu dùng đang chuyển dịch lên phân khúc cao hơn là yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong ngành sản xuất, cung ứng đồ chơi, sản phẩm mẹ và bé

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 2.

Nhiều sản phẩm đồ chơi mới lạ tại Triển lãm IBTE năm nay, trong đó nổi lên những loại thú nhồi bông được chế tác giống như thật

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 3.

Tràn ngập sản phẩm đồ chơi và quà tặng được trình làng trong dịp cuối năm

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 4.

Dù không còn sức hút như những ngày đầu mới ra mắt, búp bê phong cách Baby Three vẫn chiếm vị trí quan trọng tại triển lãm đồ chơi năm nay

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 5.

Các loại búp bê ngộ nghĩnh với đôi mắt đặc trưng thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách tham quan

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 6.

Các sản phẩm thú bông ngộ nghĩnh được cách điệu từ quả sầu riêng quen thuộc

ẢNH: ĐINH ĐANG

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 7.

Triển lãm IBTE 2025 dự kiến thu hút 40.000 lượt khách tham quan

Triển lãm đồ chơi quốc tế 2025 có gì ngoài Baby Three? - Ảnh 8.

Hàng loạt các hoạt động sẽ được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm như diễn đàn, tọa đàm, kết nối giao thương B2B... mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng tiêu dùng mới, cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển ngành trong giai đoạn tới.

ẢNH: ĐINH ĐANG

 

Khám phá thêm chủ đề

Baby Three triển lãm đồ chơi
