Săn đồ gia dụng tại triển lãm quốc tế ở TP.HCM

Đây là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn nhằm kết nối các nhà cung ứng, nhà mua hàng trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh trong ngành hàng gia dụng và quà tặng ẢNH: ĐINH ĐANG

Điểm nhấn IGHE 2025 là quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và các cụm công nghiệp lớn với hàng loạt sản phẩm gia dụng được cập nhật công nghệ mới như: Bình giữ nhiệt bản quyền Sanrio; bộ hộp - dụng cụ ăn đa năng, sản phẩm tinh dầu thơm, lều trại và đồ dùng ngoài trời. Cùng với đó là sự góp mặt của các cụm công nghiệp hàng đầu Trung Quốc như đồ nhà bếp, đồ trang trí Noel, gốm sứ, quà tặng - phụ kiện thời trang,... mang đến cho nhà mua hàng cơ hội trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất, tiếp cận báo giá ưu đãi và nhanh chóng lựa chọn các sản phẩm chủ lực cho mùa mua sắm 2025.

Khu trưng bày sản phẩm mới triển lãm những bộ sưu tập sáng tạo, mang đến cho nhà mua góc nhìn trực quan về xu hướng và cơ hội lựa chọn sản phẩm phù hợp ẢNH: ĐINH ĐANG

Song song với không gian trưng bày thương mại chuyên nghiệp, IGHE 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu như diễn đàn xu hướng tiêu dùng, vật liệu xanh, cải tiến sản phẩm và chiến lược thương hiệu, mang đến cái nhìn toàn diện và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp; chương trình kết nối giao thương B2B được thiết kế dành riêng cho các nhà mua đặc biệt và tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà sản xuất theo đúng nhu cầu thực tế. Nhờ đó, nhà mua có thể tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và tiếp cận nguồn hàng trực tiếp với mức giá cạnh tranh.



