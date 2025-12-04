Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM

Sáng nay 4.12, Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam (VHHE 2025) đã khai mạc đồng thời với Triển lãm Quốc tế Thang máy, Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan cùng hội chợ Vietnam Expo 2025 đã thu hút lượng khách đông đảo đến tham quan.
Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam (VHHE 2025) diễn ra từ ngày 4-6.12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) quy tụ 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô 450 gian hàng. Đây là triển lãm chuyên ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay duy nhất tại Việt Nam được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu (UFI) công nhận.
Diễn ra đồng thời và cùng địa điểm, các triển lãm chuyên ngành khác dự kiến quy tụ hơn 1.000 gian hàng, chào đón trên 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày, tạo nên một không gian xúc tiến thương mại toàn diện, hiệu quả và giàu tiềm năng hợp tác quốc tế. PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại chuỗi triển lãm quốc tế nói trên.
