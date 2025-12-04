Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM

Quang Thuần
Quang Thuần
04/12/2025 16:01 GMT+7

Sáng nay 4.12, Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam (VHHE 2025) đã khai mạc đồng thời với Triển lãm Quốc tế Thang máy, Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan cùng hội chợ Vietnam Expo 2025 đã thu hút lượng khách đông đảo đến tham quan.

Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam (VHHE 2025) diễn ra từ ngày 4-6.12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) quy tụ 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô 450 gian hàng. Đây là triển lãm chuyên ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay duy nhất tại Việt Nam được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu (UFI) công nhận.

Diễn ra đồng thời và cùng địa điểm, các triển lãm chuyên ngành khác dự kiến quy tụ hơn 1.000 gian hàng, chào đón trên 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày, tạo nên một không gian xúc tiến thương mại toàn diện, hiệu quả và giàu tiềm năng hợp tác quốc tế. PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại chuỗi triển lãm quốc tế nói trên. 

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, thiết bị, giải pháp và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, cơ khí...

ẢNH: THẢO HUỲNH

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 2.

Bên cạnh các thương hiệu uy tín thường xuyên góp mặt tại triển lãm hàng năm, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng trăm thương hiệu mới từ thị trường Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Ý...

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 3.

Sự kết hợp của bốn triển lãm chuyên ngành trong cùng thời gian và địa điểm không chỉ gia tăng lưu lượng khách tham quan, mà còn mở rộng phạm vi giao thương, giúp doanh nghiệp kết nối đa ngành - đa lĩnh vực từ cơ khí, xây dựng, vật liệu, trang trí nội - ngoại thất đến thương mại tổng hợp

ẢNH: THẢO HUỲNH

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 4.

Tổng thể chuỗi sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.000 gian hàng, chào đón trên 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 3 ngày, tạo nên một không gian xúc tiến thương mại toàn diện, hiệu quả và giàu tiềm năng hợp tác quốc tế

ẢNH: THẢO HUỲNH

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 5.

Nhiều ý tưởng trang trí cảnh quan được triển lãm cùng lúc với các hoạt động chuyên ngành khác

ẢNH: THẢO HUỲNH

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 6.

Sự kiện giao thương thu hút các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới

ẢNH: THẢO HUỲNH

Đông nghẹt khách đến xem 4 triển lãm cùng lúc ở TP.HCM- Ảnh 7.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm chế biến của địa phương nhằm tìm kiếm nguồn cung cấp

ẢNH: THẢO HUỲNH


Bình luận (0)

