Khai mạc triển lãm chăn nuôi lớn nhất trong năm tại TP.HCM

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y tham quan một gian hàng giới thiệu công nghệ chăn nuôi tại Vietstock 2025 ẢNH: Q.T

Năm nay, Vietstock 2025 dự kiến hơn 300 đơn vị tham gia trưng bày và trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, trên hơn 13.000 m² diện tích triển lãm. Quy mô ấn tượng này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, người chăn nuôi kết nối, hợp tác, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, thảo luận về các xu hướng mới và giải quyết những thách thức mà ngành chăn nuôi ở Việt Nam và khu vực ASEAN đang phải đối mặt.

Theo Bộ NN-MT, ngành chăn nuôi năm 2025 phục hồi mạnh mẽ: Đàn heo tăng 3,8%, đạt khoảng 29,5 triệu con, trong khi đàn gia cầm tăng 4%, lên hơn 600 triệu con. Ngược lại, tổng số trâu giảm 3,4% và đàn bò giảm 0,6%, cho thấy sự chuyển dịch sang các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn.

Gian hàng trứng sạch thu hút khá đông khách tham quan ẢNH: T.L

Triển lãm Vietstock 2025 cũng quy tụ 7 hiệp hội chăn nuôi và thú y đến từ Việt Nam, Malaysia, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Myanmar, ngoài ra còn có chuyên gia khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau trao đổi tri thức, cập nhật công nghệ mới, giải quyết những thách thức hiện hữu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành chăn nuôi khu vực. Bên cạnh đó, Vietstock đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ chăn nuôi, trang trại và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện ngành chăn nuôi tạo sinh kế cho 6,5 triệu hộ nông dân, đóng góp 25 - 27% GDP nông nghiệp, đảm bảo an ninh dinh dưỡng cho hơn 100 triệu dân. Bên cạnh đó, công tác thú y ghi dấu ấn khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên sản xuất thành công vaccine dịch tả heo châu Phi, xuất khẩu thuốc thú y xuất sang hơn 45 quốc gia với hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề nóng như tác động của dịch bệnh ngày càng phức tạp với quy mô rộng; chăn nuôi ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai.