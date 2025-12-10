Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM?

Quang Thuần
Quang Thuần
10/12/2025 14:58 GMT+7

Sáng nay 10.12, Triển lãm Quốc tế ngành Bánh Việt Nam 2025 (VIBS 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm SECC (TP.HCM). Đây là sự kiện chuyên về ngành bánh sôi động nhất, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ máy móc, thiết bị sản xuất tự động, nguyên liệu thô cao cấp, công nghệ đóng gói cho đến thành phẩm và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng.

Triển lãm Quốc tế ngành Bánh Việt Nam 2025 năm nay quy tụ gần 200 gian hàng, của 120 đơn vị tham gia đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp...

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm quốc tế chuyên ngành này. 

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 1.

Là sự kiện chuyên ngành bánh quy mô nhất trong năm, VIBS 2025 sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về ngành bánh, từ máy móc, thiết bị sản xuất tự động, nguyên liệu thô cao cấp, công nghệ đóng gói cho đến thành phẩm và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng dành cho các công ty, nhà cung cấp nguyên liệu, đầu bếp và những người đam mê làm bánh trên khắp Việt Nam

ẢNH: CHÂU HUỲNH

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 2.

VIBS 2025 sẽ tổ chức 2 cuộc thi với chủ đề "Bánh làm quà lưu niệm" trong suốt 4 ngày triển lãm, mang đến cái nhìn về sự phát triển và thị trường quà lưu niệm tại Đài Loan và Việt Nam

ẢNH: CHÂU HUỲNH

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 3.

Khách tham quan hứng thú tìm hiểu công nghệ mới trong lĩnh vực bánh kẹo

ẢNH: CHÂU HUỲNH

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 4.

Các sản phẩm bánh triển lãm năm nay đa dạng chủng loại và màu sắc, cập nhật các xu hướng mới của người tiêu dùng

ẢNH: CHÂU HUỲNH

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 5.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và doanh nghiệp tham gia để tìm hiểu các giải pháp công nghệ và xu hướng ẩm thực mới

ẢNH: CHÂU HUỲNH

Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM? - Ảnh 6.

Khu gian hàng quốc tế trưng bày các sản phẩm bánh tiêu biểu do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Bánh Trung Quốc đại diện, đồng thời giới thiệu 12 triển lãm bánh lớn trên thế giới

ẢNH: CHÂU HUỲNH


