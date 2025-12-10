Có gì hấp dẫn ở triển lãm bánh quốc tế ở TP.HCM?

Sáng nay 10.12, Triển lãm Quốc tế ngành Bánh Việt Nam 2025 (VIBS 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm SECC (TP.HCM). Đây là sự kiện chuyên về ngành bánh sôi động nhất, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ máy móc, thiết bị sản xuất tự động, nguyên liệu thô cao cấp, công nghệ đóng gói cho đến thành phẩm và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng.
Triển lãm Quốc tế ngành Bánh Việt Nam 2025 năm nay quy tụ gần 200 gian hàng, của 120 đơn vị tham gia đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp...
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm quốc tế chuyên ngành này.
Bình luận (0)