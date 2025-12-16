Người tiêu dùng Việt nhìn lại hành trình mua sắm trực tuyến cùng Shopee

Shopee giới thiệu mục "Hành trình cùng Shopee", cho phép người dùng nhìn lại toàn bộ chặng đường mua sắm trên nền tảng. Từ đó, những con số qua nhiều năm gắn bó với sàn và bí quyết an tâm mua sắm đang được cộng đồng chia sẻ rộng rãi.

Từ lo lắng ban đầu đến quyết định "chốt đơn" các sản phẩm giá trị cao

Anh Hồng Ân (31 tuổi, TP.HCM) luôn ưu tiên mua sắm trực tuyến. Tuy vậy, trong những ngày đầu mua hàng online, anh đã từng khá băn khoăn khi có ý định đặt đơn hàng tiền triệu. "Mình đã từng lo không biết liệu đặt trên mạng những đơn hàng giá trị lớn có an toàn hay không", anh Ân chia sẻ.

Từ khi biết đến Shopee Mall và có các đơn hàng đầu đáp ứng đúng kỳ vọng, anh Ân dần an tâm hơn, sẵn sàng chốt đơn cho các đơn hàng lớn. "Chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và chương trình hậu mãi của sàn với các thương hiệu khi có vấn đề phát sinh, đều đem lại cho mình trải nghiệm rất tốt. Với Shopee Mall, các gian hàng đều là gian hàng chính hãng, có tên tuổi nhất định, cùng với những yếu tố mình vừa liệt kê đã khiến mình tin tưởng hơn vào hình thức mua sắm trực tuyến. Giờ đây, chỉ cần có sản phẩm mình cần trên Shopee Mall, mình sẽ mạnh dạn đặt hàng ngay", anh Ân nói.

Khi xem lại mục "Hành trình cùng Shopee", anh Ân nhận ra mình có số lượng đơn hàng đáng kể được tích lũy theo thời gian. Sản phẩm có giá trị cao nhất anh từng mua là chiếc điện thoại giá gần 15 triệu đồng, được đặt mua từ gian hàng Shopee Mall của thương hiệu.

Nhờ trải nghiệm mua sắm ổn định mà Shopee mang lại, anh Hồng Ân giờ đây có thể an tâm khi mua hàng giá trị cao trên sàn thương mại điện tử

Nhớ về đơn hàng đắt nhất từng "chốt" trên sàn, anh Ân chia sẻ thêm rằng thói quen mua sắm của bản thân đã thay đổi khá nhiều. Hiện tại, anh chỉ mua sắm trên Shopee Mall và Shopee Premium, luôn chủ động trao đổi với người bán về sản phẩm, các chính sách bảo hành, đồng thời không quên quay video quá trình mở hàng.

Khi livestream trở thành kênh mua sắm đáng tin cậy

Bảo Hân (28 tuổi, Đà Nẵng) có sở thích theo dõi các buổi livestream, cô nàng tâm sự: "Mình hay theo dõi các chương trình livestream trên Shopee để vừa giải trí vừa săn deal. Mới đây, mình bất ngờ nhận ra bản thân đã xem tổng cộng 10,5 tiếng livestream trên sàn".

Bảo Hân thường xuyên xem livestream trên Shopee, với tổng thời lượng là 10,5 tiếng

Bảo Hân đặc biệt yêu thích buổi phát sóng trực tiếp của những thương hiệu thời trang Việt Nam, có sự tham gia của KOL nổi tiếng. Cô cũng không bỏ qua cơ hội săn thêm Shopee Xu khi xem những chương trình như Sao Thì Sao và Sao Live Đỉnh Chóp. Đối với Hân, livestream là một trong những hình thức mới đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm khi cô có thể trao đổi với nhãn hàng về sản phẩm hoặc chính sách giao hàng ngay trong phiên phát sóng, đồng thời quan sát rõ hơn cách sử dụng, bảo quản thực tế.

Xem livestream trên Shopee giúp cô nàng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm hơn bình thường

Mỗi tháng, Hân đều đặt lịch nhắc để theo dõi các phiên livestream trên Shopee. Không chỉ để săn voucher, cô còn thấy an tâm khi được quan sát sản phẩm trực tiếp, nhận tư vấn từ chính thương hiệu hay KOL. "Nhờ vậy, mình thấy yên tâm hơn nhiều khi mua sắm trực tuyến. Đó cũng là bí quyết mua sắm của mình trong vài năm trở lại đây để không cần phải lo lắng mỗi khi đặt hàng", Hân cho biết.

Bí quyết tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn an tâm mua sắm

Với nhiều người trẻ, mua sắm trực tuyến dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày. Kim Tuyến (23 tuổi, Hà Nội) cũng không ngoại lệ, việc mở ứng dụng Shopee và chốt đơn đã trở thành thao tác quen thuộc với cô.

Xem mục "Hành trình cùng Shopee", Tuyến bất ngờ nhận ra tổng số tiền đã tiết kiệm lên tới hơn 5 triệu đồng. "Bình thường mình chỉ nghĩ đơn giản là mua được món đồ với giá tốt, đến lúc nhìn lại cả hành trình mới thấy những thói quen như so sánh giá, đọc đánh giá hay săn ưu đãi thực sự mang lại hiệu quả", Tuyến chia sẻ.

5.188.593 là tổng giá trị Shopee đã giúp cô nàng tiết kiệm trong 5 năm mua sắm trên sàn

Bí quyết mua sắm của Tuyến rất đơn giản. "Mình chỉ mua hàng từ Shopee Mall hoặc những gian hàng có lượt đánh giá cao, có nhãn Shop Yêu thích hoặc Shop Yêu thích+. Với những sản phẩm có giá thành cao, mình luôn xem kỹ phần đánh giá và hình ảnh sử dụng thực tế từ người mua trước", cô bật mí.

Với Tuyến, ưu đãi về giá cũng quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua sắm, nhưng chất lượng và nguồn gốc sản phẩm luôn được cô ưu tiên hàng đầu. Sau khi đã an tâm về chất lượng và nguồn gốc, Tuyến mới bắt đầu cân nhắc áp dụng voucher, tận dụng Shopee Xu hoặc chờ đến đợt sale trong tháng.

Kim Tuyến luôn ưu tiên mua hàng tại các gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, Shop Yêu Thích hay Shope Yêu Thích+

Từ trải nghiệm mua sắm của người dùng, có thể thấy Shopee đã trở thành một phần trong thói quen tiêu dùng trực tuyến của người tiêu dùng Việt. Không chỉ là nơi tìm kiếm sản phẩm hay ưu đãi, nền tảng này còn gắn liền với cảm giác yên tâm và tiện lợi được hình thành một cách tự nhiên qua từng đơn hàng thành công.