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    Thời sự

    Dự báo thời tiết ngày 26.9: Mưa giông từ miền Trung đến Nam bộ

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Dự báo thời tiết ngày 26.9, mưa giông xảy ra từ miền Trung đến Nam bộ, 7 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

    Dự báo thời tiết hôm nay 26.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa giông xảy ra ở các tỉnh miền Trung và Nam bộ.

    Dự báo thời tiết ngày 26.9: Mưa giông từ miền Trung đến Nam bộ- Ảnh 1.

    Dự báo thời tiết hôm nay 26.9, mưa giông xảy ra ở nhiều tỉnh miền Trung và Nam bộ

    ẢNH: VĂN CHIẾN

    Trong đêm qua và sáng sớm nay 26.9, các tỉnh, thành miền Trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên miền Trung và miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to.

    Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25.9 đến 3 giờ ngày 26.9 có nơi trên 40 mm như các trạm: Chơm (Đà Nẵng) là 55 mm; Thôn 9 la Tơi (Quảng Ngãi) 53,8 mm; Làng Mít Kom II, Ia O (Gia Lai) 41,4 mm…

    Dự báo thời tiết chiều và đêm nay 26.9, khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

    Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

    Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

    Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.

    Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác giông, có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại TP.HCM thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 32 độ C.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh, thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nhiều xã, phường ở 7 địa phương này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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