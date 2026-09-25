Thời tiết tết Trung thu: 3 tỉnh mưa lớn dồn dập, có nơi trên 120 mm

Dự báo thời tiết tết Trung thu ngày 25.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn, vùng mưa trọng tâm sẽ là địa bàn 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị (địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ).

Dự báo thời tiết tết Trung thu năm nay, mưa lớn xảy ra ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 25.9, khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 120 mm; nguy cơ xảy ra những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 80 mm trong 3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Trong ngày tết Trung thu năm nay, khu vực phía nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung bộ và khu vực Nam bộ dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ thời tiết trong ngày tết Trung thu phổ biến là trời nhiều mây, phía bắc ban ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía nam ngày có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm 25.9 đến ngày 26.9, khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ban ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong khoảng 24 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.