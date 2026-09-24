3 tỉnh mưa lớn trên 150 mm trong tết Trung thu

Dự báo thời tiết ngày 25.9 - ngày tết Trung thu năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, vùng mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo nhiều khu vực ở miền Trung, Nam bộ mưa lớn trong ngày tết Trung thu ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Dự báo lượng mưa từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị trong khoảng chiều tối nay 24.9 đến ngày 25.9 phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 80 mm/3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, phía bắc sẽ có mưa rào và giông rải rác, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 - 31 độ C. Dự báo lượng mưa từ chiều tối nay đến ngày 25.9 ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn từ đêm 25.9

Dự báo thời tiết trong tết Trung thu năm nay ở miền Bắc, ban ngày có nắng nóng, đêm có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 25.9, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 24 - 26 độ C, cao nhất ngày từ 32 - 34 độ C.

Còn tại Nam bộ, dự báo thời tiết trong ngày tết Trung thu vẫn có mưa, mưa và giông, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất ngày từ 28 - 31 độ C. Lượng mưa từ chiều nay 24.9 đến ngày mai 25.9 ở Nam bộ phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng khuyến cáo, người dân ở các khu vực dự báo có mưa, mưa lớn khi tham gia các hoạt động vui tết Trung thu ngoài trời trong ngày 25.9 chủ động mang theo vật dụng che mưa.

Ngoài ra, trong các trận mưa giông xảy ra vào chiều hoặc tối, người dân cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.