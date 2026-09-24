    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giáo dục

    Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập

    Quế Hà
    Quế Hà
    Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về cùng với việc các hồ tăng xả tràn khiến nhiều khu vực tại phường Bình Thuận và một số xã lân cận bị ngập. Sáng 24.9, nhiều trường cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

    Sáng 24.9, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cà Ty, sông Cái dâng cao, nhiều trường học tại khu vực xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc và phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

    Chính quyền các địa phương cũng phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, không đến các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ.

    Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập- Ảnh 1.
    Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập- Ảnh 2.
    Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập- Ảnh 3.
    Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập- Ảnh 4.

    Mưa kéo dài gây ngập úng ở khu vực phường Bình Thuận, Lâm Đồng

    ẢNH: TRUNG HÀ

    Theo báo cáo nhanh của UBND phường Bình Thuận, từ ngày 22 - 24.9, địa bàn có mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về hạ du, kết hợp việc tăng xả tràn của hồ Cà Giang và hồ Cẩm Hang, gây ngập nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

    Đến sáng 24.9, riêng phường Bình Thuận có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, khoảng 205 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Địa phương đã di dời một số hộ ở khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

    UBND phường Bình Thuận đã bố trí lực lượng trực 24/24 tại các khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân sẵn sàng di dời người và tài sản khi cần thiết. Công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích được huy động ứng trực tại các điểm trọng yếu.

    Đáng chú ý, UBND phường Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm lưu thông qua Cầu Đúc do nước chảy xiết. Chính quyền tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, lưu lượng xả tràn các hồ, cập nhật tình hình để cảnh báo người dân và xử lý các tình huống phát sinh.

    Tin liên quan

    Hồ Sông Quao: Từ 10 giờ 30 hôm nay xả tràn 120-200 m³/giây, hạ lưu có ngập?

    Hồ Sông Quao: Từ 10 giờ 30 hôm nay xả tràn 120-200 m³/giây, hạ lưu có ngập?

    Ông Nguyễn Anh Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng), cho biết, do mưa lớn kéo dài, từ 10 giờ 30 hôm nay 24.9, hồ thủy lợi Sông Quao sẽ xả tràn từ 120-200 m²/giây.

    Gần 1.400 học sinh nghỉ học nhưng không diễn ra cưỡng chế trước cổng trường

    Khám phá thêm chủ đề

    mưa lớn sông Cà Ty xã Hàm Liêm phường Bình Thuận Hàm Thuận Bắc học sinh nghỉ học

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận