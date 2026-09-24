Mưa lớn, nhiều trường ở Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học, hơn 1.000 nhà bị ngập

Sáng 24.9, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cà Ty, sông Cái dâng cao, nhiều trường học tại khu vực xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc và phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Chính quyền các địa phương cũng phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, không đến các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ.

Mưa kéo dài gây ngập úng ở khu vực phường Bình Thuận, Lâm Đồng ẢNH: TRUNG HÀ

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Bình Thuận, từ ngày 22 - 24.9, địa bàn có mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về hạ du, kết hợp việc tăng xả tràn của hồ Cà Giang và hồ Cẩm Hang, gây ngập nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Đến sáng 24.9, riêng phường Bình Thuận có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, khoảng 205 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Địa phương đã di dời một số hộ ở khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

UBND phường Bình Thuận đã bố trí lực lượng trực 24/24 tại các khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân sẵn sàng di dời người và tài sản khi cần thiết. Công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích được huy động ứng trực tại các điểm trọng yếu.

Đáng chú ý, UBND phường Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm lưu thông qua Cầu Đúc do nước chảy xiết. Chính quyền tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, lưu lượng xả tràn các hồ, cập nhật tình hình để cảnh báo người dân và xử lý các tình huống phát sinh.