Hồ Sông Quao: Từ 10 giờ 30 hôm nay xả tràn 120-200 m³/giây, hạ lưu có ngập?

Hồ Sông Quao tăng xả, hạ lưu được cảnh báo trước

Sáng 24.9, ông Nguyễn Anh Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận), cho biết do lượng nước về hồ tiếp tục tăng, đơn vị sẽ tăng lưu lượng điều tiết qua tràn hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) từ khoảng 10 giờ 30 phút, hôm nay 24.9.

Theo thông báo mới nhất của công ty nói trên, lúc 6 giờ ngày 24.9, mực nước hồ Sông Quao ở cao trình +90,01 m, trong khi mực nước dâng bình thường là +90,17 m và đang tiếp tục tăng. Lưu lượng nước đang được điều tiết qua tràn ở mức 99 m³/giây.

Để bảo đảm an toàn công trình, đồng thời chủ động tạo dung tích đón lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, đơn vị sẽ tăng lưu lượng điều tiết qua tràn lên từ 120 - 200 m³/giây, tùy lượng nước về hồ và diễn biến khu vực hạ du.

Đáng chú ý, mức trên chưa bao gồm lượng nước qua tràn tự do nếu mực nước hồ tiếp tục dâng. Vì vậy, trong thực tế, tổng lượng nước chảy xuống hạ du có thể cao hơn mức lưu lượng điều tiết nói trên.

Công ty đã đề nghị UBND các xã, phường Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng và Phú Thủy thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du hồ Sông Quao, đặc biệt các khu vực dọc sông Cái, khu vực cửa sông và vùng hạ lưu, để chủ động phòng tránh khi nước sông Cái dâng cao.

Do mưa lớn suốt 2 ngày qua, mực nước các hồ thủy lợi khu vực Bình Thuận cũ đều dâng cao ẢNH: ANH KHOA

Với lưu lượng điều tiết được nâng lên mức cao như trên, mực nước sông Cái qua khu vực xã Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng được dự báo sẽ dâng cao. Đây là khu vực từng xảy ra ngập nhiều nhà dân ven sông trong đợt mưa lũ tháng 11.2025.

Ông Khoa cho biết, Trạm quản lý đầu mối Sông Quao phối hợp chi nhánh Hàm Thuận Bắc sẽ điện thoại, cập nhật thông tin lên nhóm Zalo phòng thủ dân sự của địa phương để các đơn vị chủ động thông tin đến người dân.

Cùng thời điểm sáng nay, ông Nguyễn Anh Khoa cho biết hồ Sông Lũy (xã Phan Sơn) cũng bắt đầu vận hành tiêu nước đệm qua tràn từ 9 giờ ngày 24.9, nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ.

Theo thông báo của Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, những ngày qua khu vực thượng nguồn hồ Sông Lũy có mưa lớn khiến mực nước hồ tăng nhanh.

Đến 14 giờ ngày 23.9, mực nước hồ ở cao trình +127,14 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+129,50 m) là 2,36 m. Dung tích hồ khi đó khoảng 67,12 triệu m³, đạt 67% thiết kế; lưu lượng nước về hồ khoảng 72,22 m³/giây.

Để tăng dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du khi mưa lớn tiếp tục xảy ra, công ty sẽ điều tiết xuống hạ du từ 20 - 80 m³/giây, tùy lưu lượng nước về hồ.

Trạm quản lý đầu mối Sông Lũy - Cà Giây phối hợp chi nhánh Bắc Bình và chi nhánh Tuy Phong cập nhật thông tin lên nhóm Zalo phòng thủ dân sự để địa phương chủ động thông báo cho người dân vùng hạ du và khu vực cửa sông.

Từ 10 giờ 30 ngày 24.9, hồ thủy lợi Sông Quao xả tràn từ 120 đến 200 m³/ giây

ẢNH : ANH KHOA

Từ chiều tối 23.9, nhiều hồ đã được điều tiết xả tràn

Trước đó, từ chiều 23.9, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn tại các hồ Sông Quao, Sông Khán, Suối Đá và Ba Bàu.

Tại hồ Sông Quao, thời điểm 7 giờ ngày 23.9, mực nước ở cao trình +88,84 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,33 m và tiếp tục tăng. Công ty dự kiến điều tiết xuống hạ du từ 10 - 50 -100 m³/giây.

Hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc), được vận hành điều tiết qua tràn từ 16 giờ ngày 23.9, với tổng lưu lượng dự kiến từ 20 m³/giây. Trường hợp lượng nước về hồ tăng mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục điều chỉnh và thông báo để địa phương chủ động ứng phó.

Sáng nay 24.9, nhiều hồ thủy lợi tiếp tục điều tiết nước qua tràn ẢNH:ANH KHOA

Tại hồ Suối Đá, thuộc xã Hồng Sơn và xã Hàm Thuận Bắc, việc điều tiết qua tràn bắt đầu từ 14 giờ ngày 23.9, dung lượng 5 - 20 m³/giây.

Riêng hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh), trước đó công ty đã mở tối đa 3 cửa van tràn từ ngày 10.7 để chủ động hạ thấp mực nước trong mùa mưa lũ. Do mưa tiếp tục xuất hiện ở thượng nguồn, lượng nước về hồ tăng cao và dự báo còn mưa lớn, từ 16 giờ ngày 23.9 công ty thông báo mở thêm tối đa 2 cửa tràn, nâng tổng số cửa có thể mở lên 5.

Việc đồng loạt điều tiết nước tại nhiều hồ cho thấy áp lực nước về các công trình thủy lợi đang tăng nhanh sau nhiều ngày mưa lớn. Trong đó, đáng chú ý nhất hiện nay là hồ Sông Quao, khi lưu lượng xả được nâng lên mức 120 - 200 m³/giây và có khả năng cộng thêm lượng nước tràn tự do. Nhiều khả năng hạ lưu khu vực ven sông cái sẽ bị ngập.