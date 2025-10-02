Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xả lũ hồ Sông Quao

Quế Hà
Quế Hà
02/10/2025 11:59 GMT+7

Ngày 2.10, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) phát đi thông báo sẽ xả lũ hồ Sông Quao, người dân ở khu vực hạ lưu chủ động các biện pháp tránh ngập lụt.

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, do mưa liên tục, lượng mưa lớn khiến mực nước ở hồ thủy lợi Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) dâng cao tới cao trình 88 m, chỉ thấp hơn mực nước cho phép là 2 m và vẫn đang có dấu hiệu dâng cao (31 m3/giây) khi lượng mưa đêm 1.10 ở thượng nguồn chưa dứt.

Nhằm duy trì dung tích phòng lũ cho hồ chứa và đảm bảo an toàn cho công trình, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay (2.10), Công ty Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sẽ vận hành xả lũ cửa đệm qua tràn xả lũ với dung tích từ 2 - 10 m3/giây. Sau đó, tùy thuộc vào lượng nước dâng cao, sẽ xả ở cửa tràn mức dung tích tới 150 m3/giây.

Lâm Đồng: Xả lũ hồ Sông Quao, người dân vùng hạ lưu phải hết sức cảnh giác - Ảnh 1.

Hồ thủy lợi Sông Quao rộng hơn 680 ha, sức chứa hơn 80 triệu m3 nước

ẢNH: QUẾ HÀ

Để tránh thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng khi xả lũ, công ty đề nghị UBND các xã, phường ở khu vực hạ lưu, gồm: xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, P.Hàm Thắng và Phú Thủy (đều thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) thông báo cho người dân dọc tuyến kênh Sông Quao biết để chủ động phòng tránh ngập lụt và thiệt hại tài sản.

Hồ Sông Quao là hồ thủy lợi lớn thứ 2 trong tổng số 49 hồ thủy lợi ở Bình Thuận cũ với diện tích 680 ha và dung tích chứa hơn 80 triệu m3.

Tương tự, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận có thông báo gửi đến UBND xã Vĩnh Hảo, đề nghị thông báo cho người dân biết việc xả lũ ở hồ Đá Bạc. Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay (2.10), sẽ xả cửa tràn hồ Đá Bạc dung tích từ 10 - 60m3/ giây, đề nghị bà con ở khu vực cửa sông, dọc tuyến kênh xả lũ chủ động phòng chống ngập lụt và thiệt hại tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

