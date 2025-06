Mưa trắng trời, thủy điện thông báo điều tiết xả lũ với lưu lượng 100,71 m3/giây

Ngày 12.6, Công ty CP Thủy điện Đak Mi cho biết đã có thông báo về việc vận hành, điều tiết xả lũ về hạ du.

Theo đó, lúc 7 giờ sáng cùng ngày (12.6), mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 là 255,93 m, lưu lượng nước về hồ là hơn 1.100 m3/giây, lưu lượng nước qua máy phát thủy điện là 100,71 m3/giây.

Theo đó, thủy điện Đak Mi sẽ vận hành cắt giảm lũ cho hạ du, khu mực nước hồ đạt +258 m vận hành duy trì mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường.

Công ty CP Thủy điện Đak Mi sẽ điều tiết, xả lũ về hạ du với lưu lượng nước qua máy phát thủy điện là 100,71 m3/giây ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thời điểm bắt đầu vận hành từ 11 giờ 30 phút trưa nay 12.6. Công ty CP Thủy điện Đak Mi đề nghị các cấp chính quyền nhanh chóng triển khai ứng phó thiên tai, lũ, ngập lụt theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng cơn bão số 1, từ ngày hôm qua (11.6) đến sáng nay (12.6), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mưa trắng trời.

Mưa lớn đã khiến nhiều vùng trũng thấp, vùng "rốn lũ" trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu gây cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều nơi ở khu vực các huyện miền núi Quảng Nam xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ các địa phương trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong sáng nay 12.6, phổ biến từ 80 - 180 mm, có nơi cao hơn như: Thăng Bình 229 mm, Câu Lâu (H.Duy Xuyên) 264 mm, TP.Hội An 298 mm và đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) 421 mm.

Mưa lớn do bão số 1 kèm thủy điện xả lũ, cả ngôi làng ở Quảng Nam bị cô lập

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm nay (12.6). Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo tác động của mưa lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng xảy ra có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.