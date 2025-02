Quảng Nam mưa lớn, loạt thủy điện phải điều tiết, xả lũ

Trong sáng nay 24.2, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, nhiều huyện miền núi ghi nhận lượng mưa lớn. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam thông báo, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía tây Bắc bộ và phía bắc của khu vực Trung Trung bộ. Khu vực trên đất liền các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa rào rải rác nhiều nơi, đề phòng cục bộ có nơi mưa to.

Cũng trong sáng nay, Công ty Thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam) phát thông báo về việc vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 để duy trì mực nước dâng bình thường. Theo đó, lúc 5 giờ ngày 24.2, mực nước tại hồ Sông Tranh đạt 174,91 m, lưu lượng nước về hồ 261 m³/s. Do đó, thủy điện Sông Tranh sẽ xả lũ này để duy trì mực nước dâng bình thường 175 m theo đúng quy trình.

Một thủy điện ở thượng nguồn điều tiết, xả lũ ẢNH MINH HỌA: MẠNH CƯỜNG

Cùng ngày, Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi cũng thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 để duy trì mực nước hồ ở cao trình 258 m. Theo thông số lúc 0 giờ ngày 24.2, mực nước trong hồ là 257,51 m, lưu lượng nước về hồ 180 m³/s. Thủy điện này thông báo thời điểm đã bắt đầu vận hành 4 giờ 30 hôm nay (24.2), lưu lượng điều tiết qua tràn khoảng 20 - 300 m³/s.

Đợt mưa lớn này, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 cũng thông báo vận hành hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước hồ dưới cao trình mực nước dâng bình thường 46,5 m. Thủy điện này thông báo thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết qua tràn lúc 8 giờ 30 cùng ngày, lưu lượng xả 350 - 450 m³/s. Trong đó, lưu lượng qua 2 tổ máy phát điện 298 m³/s, lưu lượng điều tiết qua tràn 52 - 152 m³/s (tùy thuộc lưu lượng nước về hồ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ hôm nay, các địa phương từ Quảng Trị đến TP.Huế có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Từ TP.Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.