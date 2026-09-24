Miền Bắc đón đợt mưa lớn từ đêm 25.9

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 23.9 - 3.10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Nam bộ, miền Trung và Tây nguyên. Trong khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10, miền Bắc sẽ đón đợt mưa lớn trên diện rộng.

Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo thời tiết ngày 24.9, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to và mưa tập trung vào đêm và sáng.

Bắt đầu từ đêm nay 24.9 đến ngày 25.9, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực ven biển đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ; trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24 - 25.9, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; riêng Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Từ đêm nay 24.9, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa giảm dần. Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

Nam bộ mưa lớn đến ngày 27.9

Nhận định thời tiết từ đêm mai 25.9 đến ngày 3.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông. Đặc biệt trong 3 ngày từ 30.9 - 1.10, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng.

Các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đi sâu vào miền Trung, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế trong đêm ngày tết Trung thu 25.9 sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Những ngày sau đó, các tỉnh, thành phố nói trên chỉ còn mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Thời tiết các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ bắt đầu từ ngày tết Trung thu 25.9 đến 3.10 sẽ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Dự báo thời tiết ngày 26 - 27.9, duyên hải Nam Trung bộ chỉ còn mưa rào rải rác.

Khu vực Nam bộ và các tỉnh Tây nguyên, thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to trong ngày 24 - 26.9. Dự báo thời tiết từ ngày 27.9 trở đi, mưa lớn ở Nam bộ giảm dần, ban ngày trời tạnh ráo, mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối.