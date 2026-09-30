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    Kinh tếKinh tế xanh

    Chiều nay, mưa lớn có trở lại TP.HCM và Nam bộ?

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Sau trận mưa lớn vào sáng nay, buổi trưa nắng nóng xuất hiện, liệu chiều và tối mưa lớn có trở lại TP.HCM và Nam bộ?

    Trong đêm qua và sáng nay (30.9), TP.HCM xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa cao nhất gần 200 mm ghi nhận tại Lê Minh Xuân (Bình Chánh) 189 mm; Thuận An 100 mm. Nhiều nơi khác ở miền Đông và Tây Nam bộ, lượng mưa cũng vượt 80mm như: Long Thành (Đồng Nai) 84 mm, Long Phú (Cần Thơ) 84 mm, Mỹ Thạnh Nam (Đồng Tháp) 83 mm, Huyền Hội (Vĩnh Long) 162 mm…

    Chiều nay, mưa lớn có trở lại ở TP.HCM và Nam bộ? - Ảnh 1.

    Chiều và tối nay (30.9), mưa lớn có khả năng quay trở lại trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết nguyên nhân mưa lớn do vùng hội tụ mờ ở mặt đất tồn tại ngay khu vực kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Gió đông đẩy ẩm từ biển vào đất liền khiến quá trình bão hòa hơi nước nhanh. Hệ thống thời tiết này tạo điều kiện mây đối lưu tầng thấp phát triển và tồn tại lâu nên gây mưa vừa, mưa lớn.

    Sau buổi trưa nắng ráo, dự báo chiều tối nay mưa sẽ quay trở lại và rải rác có giông; có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Trong 1 - 2 ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn tồn tại vì vậy thời tiết Nam bộ và TP.HCM vẫn có mưa nhiều; mưa phổ biến xuất hiện vào chiều tối và đêm. Về sáng, có mưa rào hầu khắp các tỉnh Nam bộ, kèm giông, sét; cục bộ có một số nơi mưa rất to.

    Ngoài ra, mực nước các sông và kênh rạch của TP.HCM và Nam bộ vẫn ở mức cao, khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao tiếp tục gây ngập các khu vực trũng thấp, ven sông vào sáng sớm và chiều tối.

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