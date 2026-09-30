TP.HCM và Nam bộ có mưa lớn trên 180mm

Mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn kèm theo sét trong đêm qua và kéo dài đến sáng nay (30.9). Theo hệ thống đo mưa trực tuyến Vrain, tại TP.HCM, lượng mưa cao nhất lên đến 168 mm ghi nhận tại Lê Minh Xuân 1, Bình Chánh 80,6 mm, Phạm Văn Cội 64,2 mm; các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) như Thuận An 81,4 mm, Bến Cát 74 mm…



Đêm qua và rạng sáng nay, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ mưa lớn. Khối mây giông khổng lồ vẫn tồn tại và tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều khu vực NGUỒN: VNDMS

Ngoài ra, Nam bộ xuất hiện mưa lớn nhiều nơi như: Long Thành (Đồng Nai) 80,6 mm, Đức Hòa (Tây Ninh) 61,4 mm, Tân Phú (Vĩnh Long) 76 mm…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện mây giông tiếp tục phát triển mạnh, khả năng gây mưa lớn trên phần lớn các phường xã ở TP.HCM. Bênh cạnh đó, mưa lớn diện rộng ở TP.Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Lượng mưa phổ biến từ 28 - 140 mm, có nơi mưa rất lớn với lượng trên 180 mm.

Trong những ngày qua, triều cường cao và mưa lớn liên tục xuất hiện gây ngập nặng nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút

Hiện tại, triều cường vẫn trong giai đoạn đạt đỉnh, nhiều trạm đo ở các hệ thống sông phổ biến ở mức báo động 3. Người dân cần hết sức chú ý đề phòng khả năng ngập nặng do triều cường kết hợp mưa lớn trong sáng nay.

Những ngày mưa, mưa lớn kết hợp triều cường cao đã khiến nhiều khu vực ở TP.HCM chìm trong biển nước gây đảo lộn sinh hoạt thường nhật của rất nhiều người. Dự báo từ ngày 1.10, đỉnh triều trên sông Sài Gòn và mưa lớn sẽ giảm dần.