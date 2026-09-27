Chiều nay triều cường lên cao, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn

TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ đối mặt với nguy cơ ngập nặng do triều cường cao và mưa lớn. Cao điểm đợt ngập này bắt đầu từ chiều nay (27.9) và có thể kéo dài đến 30.9. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, hiện trên khu vực các hình thế thời tiết gây mưa vẫn tồn tại. Đó là dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung bộ suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Bên cạnh đó, hội tụ gió tây nam còn tồn tại trên khu vực phía tây nam của An Giang.

Chiều nay, nhiều nơi ở TP.HCM có khả năng ngập nặng do triều cường cao và mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Đầu giờ chiều nay, theo ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên một số phường/xã như phường Bến Thành (khu vực chợ Bến Thành và Dinh Độc Lập), phường Tân Thuận, Tân Mỹ, Long Bình (Đền Thờ Vua Hùng), Long Phước, Thới Hòa, Hòa Lợi và xã Phước Hòa.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (tương đương tốc độ từ 8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều và tối nay 27.9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng tám âm lịch. Đến 7 giờ sáng nay (27.9), mực nước đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè xấp xỉ và trên mức báo động 2 còn tại Thủ Dầu Một vượt báo động 3 là 5cm.

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên trong 2 - 3 ngày tới, sau xuống chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 - 30.9 (tức 18 - 20.8 âm lịch); tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6 - 1,65m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 5cm. Trạm Thủ Dầu Một 1,75 - 1,85m, ở mức trên báo động 3 từ 15 - 25cm.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.