Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng

Mưa vào buổi sáng ảnh hưởng tới việc di chuyển của người đi làm. Anh Chí Quang, một shipper trú mưa dọc quốc lộ 50 cho biết: "Tôi sống ở khu vực Gò Vấp cũ, bên đó nhiều tuyến đường mỗi lần mưa là ngập. Hôm nay đi làm qua bên hướng này cũng bị ngập. Trời mưa, đường ngập mà mình chạy ngoài đường cũng khá nguy hiểm nên tôi trú chờ mưa tạnh", anh chia sẻ