Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Sáng sớm 30.9, mưa cực lớn xuất hiện ở TP.HCM khiến nhiều đường lớn, khu dân cư ngập nặng, trở thành 'biển nước'. Nhiều người vất vả đi làm qua đường ngập, tiểu thương ngán ngẩm vì buôn bán ế ẩm.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 45 phút rạng sáng 30.9, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời TP.HCM. Sau đó không lâu, thời tiết TP.HCM trời chuyển mây đen kịt, mưa trắng trời trút xuống nhiều khu vực. Khu dân cư Bình Đăng (phường Bình Đông), quốc lộ 50, các tuyến đường thuộc khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng)... nhiều đoạn đường bị ngập nặng, trở thành "biển nước" đen ngòm.
Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút
[CLIP]: Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng
Bình luận (0)