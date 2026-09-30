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    Đời sốngCộng đồng

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Sáng sớm 30.9, mưa cực lớn xuất hiện ở TP.HCM khiến nhiều đường lớn, khu dân cư ngập nặng, trở thành 'biển nước'. Nhiều người vất vả đi làm qua đường ngập, tiểu thương ngán ngẩm vì buôn bán ế ẩm.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 45 phút rạng sáng 30.9, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời TP.HCM. Sau đó không lâu, thời tiết TP.HCM trời chuyển mây đen kịt, mưa trắng trời trút xuống nhiều khu vực. Khu dân cư Bình Đăng (phường Bình Đông), quốc lộ 50, các tuyến đường thuộc khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng)... nhiều đoạn đường bị ngập nặng, trở thành "biển nước" đen ngòm.

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 1.

    Cơn mưa cực lớn sáng nay 30.9 đã khiến đường số 10 thuộc khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng ngập nặng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 2.

    Mới rạng sáng 30.9, bầu trời xuất hiện cầu vồng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 3.

    Sau đó, thời tiết TP.HCM mưa trắng trời

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 4.

    Nhiều đường trong khu dân cư Bình Hưng như đường số 10, đường số 9 ngập , xe máy chật vật "lội nước"

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 5.

    Dòng xe di chuyển qua đường số 10 trong mưa khiến nước bắn tung tóe

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 6.

    Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút

    [CLIP]: Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 7.

    Một đoạn quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng sáng nay đường tiếp tục ngập trong "biển nước" đen ngòm. Chiều qua 29.9, con đường này cũng ngập sâu sau mưa

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 8.

    Mưa vào buổi sáng ảnh hưởng tới việc di chuyển của người đi làm. Anh Chí Quang, một shipper trú mưa dọc quốc lộ 50 cho biết: "Tôi sống ở khu vực Gò Vấp cũ, bên đó nhiều tuyến đường mỗi lần mưa là ngập. Hôm nay đi làm qua bên hướng này cũng bị ngập. Trời mưa, đường ngập mà mình chạy ngoài đường cũng khá nguy hiểm nên tôi trú chờ mưa tạnh", anh chia sẻ

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 9.

    Trong khi đó, người phụ nữ bán hàng rong ở phường Bình Đông cũng cho biết trời mưa khiến việc buôn bán của bà ế ẩm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 10.

    Nước dâng lên vỉa hè, mỗi lần xe di chuyển qua tạo thành những đợt sóng tạt vào quán cà phê ở quốc lộ 50

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng nay xuất hiện cầu vồng rồi mưa trắng trời: Khu dân cư ở TP.HCM ngập nặng - Ảnh 11.

    Như Thanh Niên đã thông tin, mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn kèm theo sét trong đêm qua và kéo dài đến sáng nay (30.9). Theo hệ thống đo mưa trực tuyến Vrain, tại TP.HCM, lượng mưa cao nhất lên đến 168 mm ghi nhận tại Lê Minh Xuân 1, Bình Chánh 80,6 mm, Phạm Văn Cội 64,2 mm, các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) như Thuận An 81,4 mm, Bến Cát 74 mm…

    ẢNH: PHẠM HỮU

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