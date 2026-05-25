Chiều nay 25.5, cầu vồng đôi xuất hiện trong cơn mưa giải nhiệt ở TP.HCM

Clip và hình ảnh của cầu vồng đôi được cho là chụp trong cơn mưa giải nhiệt ở TP.HCM chiều nay 25.5 được một tài khoản mạng xã hội chia sẻ với dòng mô tả: "Lần đầu tiên thấy song cầu vồng mà còn ở cự ly rất gần".

Nhiều người chia sẻ khoảnh khắc cầu vồng đôi xuất hiện trong mưa ở TP.HCM chiều nay ẢNH: DUONG HAC BI

Chia sẻ với PV Thanh Niên, người đăng clip cũng cho biết khoảnh khắc đẹp về cầu vồng đôi được anh tình cờ quay lại được chiều nay ở TP.HCM. Theo anh chàng, đây là lần đầu tiên thấy 2 cầu vồng ở cự ly gần như thế.

Ngay sau đó, khoảnh khắc đẹp nói trên được nhiều tài khoản, fanpage chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ sự hào hứng, thích thú với hiện tượng thú vị của thiên nhiên được chụp ngay tại TP.HCM. Bên cạnh đó, một số người cũng chia sẻ hình ảnh chụp được hiện tượng cầu vồng đôi.

Tài khoản Bùi Thị Thùy Gấm bình luận: "Quá đã!". "Nãy mưa xong nắng mấy lần đó làm quả cầu vồng đôi siêu đẹp. Mình ngồi trong văn phòng không được thấy", fanpage Tôi là người Sài Gòn bình luận.

Hình ảnh cầu vồng trên bầu trời TP.HCM chiều nay được chụp ở phường Xuân Hòa, TP.HCM (Q.3 cũ) ẢNH: SON NGUYEN

Như Thanh Niên thông tin, tại khu vực trung tâm TP.HCM, tới 17 giờ nắng vẫn chói chang nhưng mây giông phát triển gây mưa lớn. Trời vừa mưa vừa nắng gây ra cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ lúc hoàng hôn buông ở TP.HCM.

Vì sao có hiện tượng cầu vồng đôi?

Anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết hiện tượng 2 cầu vồng cùng xuất hiện sẽ ít hơn hiện tượng 1 cầu vồng bình thường, nhưng không phải là quá hiếm. Ví dụ trong 10 lần cầu vồng xuất hiện, thì sẽ có 2 - 3 lần có cầu vồng đôi.

Hiện tượng 2 cầu vồng cùng xuất hiện sẽ ít hơn hiện tượng 1 cầu vồng bình thường, nhưng không phải là quá hiếm ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Theo đó, đặc điểm của cầu vồng đôi này là cầu vồng thứ 2 (cầu vồng phụ) xuất hiện có màu nhạt hơn và thứ tự màu ngược lại so với cầu vồng đầu tiên. Bình thường, cầu vồng thứ 2 rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ rất khó thấy. Bản chất của cầu vồng là sự tán sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa.

Theo các tài liệu khoa học, cầu vồng có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trên thực tế cầu vồng không phải là một vật thể xác định, mà là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí, hiện tượng này còn được gọi là sự khúc xạ ánh sáng.

Các giọt nước có vai trò giống như một lăng kính. Khi ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính, các tia sáng bị bẻ cong và sau đó bị phản xạ lại và đi ra ngoài giọt nước theo một góc 42 độ. Điều đó giải thích cho việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng khi quay lưng lại với mặt trời và nhìn theo một góc 42 độ so với ánh sáng mặt trời.

Còn với hiện tượng cầu vồng đôi, cầu vồng phụ xuất hiện là do sự nhiễu xạ ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy được cả góc 52 độ so với ánh sáng mặt trời. Ở góc 52 độ này chúng ta có thể thấy sự khúc xạ ánh sáng ở bên trong của các giọt nước, trước khi ánh sáng phản xạ và đi ra bên ngoài. Chính vì thế mà cầu vồng phụ có các màu đảo ngược và mờ nhạt hơn. Hiện tượng này xảy ra khi chúng ta có thể nhìn thấy đồng thời hai góc 42 độ và 52 độ so với ánh sáng mặt trời.

Cuối tháng 5.2025, hình ảnh cầu vồng đôi xuất hiện ở TP.HCM cũng khiến nhiều người hào hứng, gây sốt trên mạng xã hội.