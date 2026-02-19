Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại!

Cao An Biên
Cao An Biên
19/02/2026 14:30 GMT+7

Chạng vạng mùng 3 tết, người Việt Nam hãy nhìn lên bầu trời để quan sát hiện nhiều tượng kỳ thú ngày đầu năm. Trong đó, có hiện tượng tới năm 2132 mới gặp lại. Đó là gì?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), bầu trời chạng vạng ngày mùng 3 tết, tức ngày 19.2 hôm nay sẽ có hiện tượng kỳ thú trên bầu trời, khi mặt trăng lưỡi liềm có "cuộc hẹn" với các hành tinh.

Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại! - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ bầu trời mùa xuân để thấy nhiều điều thú vị

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Thời điểm này, trăng lưỡi liềm mỏng đầu tháng chỉ được chiếu sáng 7% sẽ tỏa sáng ở phía tây - tây nam sau khi mặt trời lặn, nằm cách sao Thổ chỉ khoảng 4°. Bên dưới, sao Thủy đạt vị trí ly giác cực đại về phía đông, tức khoảng cách góc xa nhất so với mặt trời trong lần xuất hiện này khiến đây trở thành cơ hội quan sát đẹp nhất của nó trong thời gian sắp tới.

Hãy tìm sao Thủy ở cao khoảng 10° phía trên đường chân trời chừng 45 phút sau khi hoàng hôn buông xuống. Sao Kim sẽ lấp lánh gần đường chân trời phía dưới sao Thủy, nhưng bạn cần một khu vực quang đãng và bằng phẳng để có thể nhìn thấy rõ.

Và còn nhiều điều thú vị tối mùng 3 tết

Nếu có ống nhòm, bạn hãy hướng sang ngay cạnh sao Thổ. Sao Hải Vương đang "ẩn mình" cách đó chưa đầy 1°, tạo nên lần gặp gỡ gần nhất của hai hành tinh này cho đến năm 2132.

Đừng quên tìm thứ ánh sáng mờ dịu của ánh đất (earthshine) chiếu lên phần tối của mặt trăng. "Cuộc tụ họp hành tinh nhỏ gọn" này nằm ở ranh giới giữa hai chòm sao Aquarius và Pisces là một khung cảnh bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ.

Thông tin thêm về việc quan sát sao Thủy, vào chuyên gia cho biết mùa xuân ở Bắc bán cầu, đường hoàng đạo gần như dựng đứng so với chân trời hướng tây khiến đây trở thành lần xuất hiện buổi tối đẹp nhất của sao Thủy trong năm 2026.

Thời khắc vàng sắp đến, vào lúc 21 giờ 34 phút tối nay, sao Thủy đạt ly giác cực đại, cách mặt trời 18° về phía đông. Đây chính là thời điểm hành tinh nhỏ bé này cách xa vùng sáng chói của hoàng hôn nhất, đem đến cơ hội vàng cho những ai muốn săn tìm nó trên bầu trời.

Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại! - Ảnh 2.

Mặt trăng lưỡi liềm có "cuộc hẹn" với các hành tinh tối nay

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Từ đầu tháng 2, sao Thủy đã xuất hiện với độ sáng biểu kiến khoảng -1,0. Khi đạt ly giác cực đại, nó sẽ sáng khoảng cấp sao 0, vượt trội về mặt thị giác so với phần lớn các ngôi sao trên bầu trời! Nhưng đừng chủ quan. Ngay sau đó, sao Thủy sẽ mờ đi rất nhanh khi lao về phía giữa trái đất và mặt trời.

Đầu tháng tới, nó sẽ biến mất khỏi bầu trời tối và đạt vị trí giao hội trong vào ngày 7.3. Qua kính thiên văn, bạn sẽ thấy gì? Nếu dùng kính thiên văn, tại vị trí ly giác cực đại, sao Thủy sẽ hiện ra như một mảnh “bán nguyệt” nhỏ, được chiếu sáng khoảng 48% và rộng khoảng 7,18 giây cung - một mục tiêu thú vị cho những ai có niềm đam mê với việc săn đón các hành tinh.

Tin liên quan

Nhật thực vòng lửa xuất hiện ngay mùng 1 tết: Người Việt có quan sát được?

Nhật thực vòng lửa xuất hiện ngay mùng 1 tết: Người Việt có quan sát được?

Hôm nay mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tức ngày 17.2 nhật thực đầu tiên năm 2026 xuất hiện, còn gọi là nhật thực hình khuyên hay nhật thực vòng lửa. Liệu ở Việt Nam có quan sát được hiện tượng này?

Tết Bính Ngọ 2026: Có con ngựa khổng lồ đang bay trên bầu trời Việt Nam

Sáng sớm mùng 1 tết: Đường phố trung tâm TP.HCM thênh thang, xuân về khắp muôn nơi

