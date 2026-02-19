Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại!

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), bầu trời chạng vạng ngày mùng 3 tết, tức ngày 19.2 hôm nay sẽ có hiện tượng kỳ thú trên bầu trời, khi mặt trăng lưỡi liềm có "cuộc hẹn" với các hành tinh.

Đừng bỏ lỡ bầu trời mùa xuân để thấy nhiều điều thú vị ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Thời điểm này, trăng lưỡi liềm mỏng đầu tháng chỉ được chiếu sáng 7% sẽ tỏa sáng ở phía tây - tây nam sau khi mặt trời lặn, nằm cách sao Thổ chỉ khoảng 4°. Bên dưới, sao Thủy đạt vị trí ly giác cực đại về phía đông, tức khoảng cách góc xa nhất so với mặt trời trong lần xuất hiện này khiến đây trở thành cơ hội quan sát đẹp nhất của nó trong thời gian sắp tới.

Hãy tìm sao Thủy ở cao khoảng 10° phía trên đường chân trời chừng 45 phút sau khi hoàng hôn buông xuống. Sao Kim sẽ lấp lánh gần đường chân trời phía dưới sao Thủy, nhưng bạn cần một khu vực quang đãng và bằng phẳng để có thể nhìn thấy rõ.

Và còn nhiều điều thú vị tối mùng 3 tết

Nếu có ống nhòm, bạn hãy hướng sang ngay cạnh sao Thổ. Sao Hải Vương đang "ẩn mình" cách đó chưa đầy 1°, tạo nên lần gặp gỡ gần nhất của hai hành tinh này cho đến năm 2132.

Đừng quên tìm thứ ánh sáng mờ dịu của ánh đất (earthshine) chiếu lên phần tối của mặt trăng. "Cuộc tụ họp hành tinh nhỏ gọn" này nằm ở ranh giới giữa hai chòm sao Aquarius và Pisces là một khung cảnh bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ.

Thông tin thêm về việc quan sát sao Thủy, vào chuyên gia cho biết mùa xuân ở Bắc bán cầu, đường hoàng đạo gần như dựng đứng so với chân trời hướng tây khiến đây trở thành lần xuất hiện buổi tối đẹp nhất của sao Thủy trong năm 2026.

Thời khắc vàng sắp đến, vào lúc 21 giờ 34 phút tối nay, sao Thủy đạt ly giác cực đại, cách mặt trời 18° về phía đông. Đây chính là thời điểm hành tinh nhỏ bé này cách xa vùng sáng chói của hoàng hôn nhất, đem đến cơ hội vàng cho những ai muốn săn tìm nó trên bầu trời.

Mặt trăng lưỡi liềm có "cuộc hẹn" với các hành tinh tối nay ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Từ đầu tháng 2, sao Thủy đã xuất hiện với độ sáng biểu kiến khoảng -1,0. Khi đạt ly giác cực đại, nó sẽ sáng khoảng cấp sao 0, vượt trội về mặt thị giác so với phần lớn các ngôi sao trên bầu trời! Nhưng đừng chủ quan. Ngay sau đó, sao Thủy sẽ mờ đi rất nhanh khi lao về phía giữa trái đất và mặt trời.

Đầu tháng tới, nó sẽ biến mất khỏi bầu trời tối và đạt vị trí giao hội trong vào ngày 7.3. Qua kính thiên văn, bạn sẽ thấy gì? Nếu dùng kính thiên văn, tại vị trí ly giác cực đại, sao Thủy sẽ hiện ra như một mảnh “bán nguyệt” nhỏ, được chiếu sáng khoảng 48% và rộng khoảng 7,18 giây cung - một mục tiêu thú vị cho những ai có niềm đam mê với việc săn đón các hành tinh.