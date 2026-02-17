Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhật thực vòng lửa xuất hiện ngay mùng 1 tết: Người Việt có quan sát được?

Cao An Biên
Cao An Biên
17/02/2026 09:52 GMT+7

Hôm nay mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tức ngày 17.2 nhật thực đầu tiên năm 2026 xuất hiện, còn gọi là nhật thực hình khuyên hay nhật thực vòng lửa. Liệu ở Việt Nam có quan sát được hiện tượng này?

Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, che khuất một phần hay toàn bộ ánh sáng mặt trời khi nhìn từ trái đất. Hiện tượng này chỉ xảy ra vào kỳ trăng non và chỉ có thể quan sát được ở một số khu vực nhất định trên trái đất.

Nhật thực vòng lửa xuất hiện ngay mùng 1 tết: Người Việt có quan sát được? - Ảnh 1.

Hôm nay có nhật thực đầu tiên năm 2026

ẢNH: HAAC

Hiện tượng nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng nằm quá xa trái đất và không thể che kín toàn bộ mặt trời và tạo ra vòng sáng hình khuyên bao quanh mặt trăng vào pha cực đại.

Hiện tượng lần này có thể quan sát được ở Nam Phi, Nam Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Cực, tuy nhiên không quan sát được tại Việt Nam.

Tại sao gọi là nhật thực hình khuyên?

Các nhà thiên văn học gọi đây là nhật thực hình khuyên, thực tế, tên gọi này xuất phát từ tiếng Latinh có nghĩa là vòng: annulus. Nó đề cập đến các vòng ngoài của bề mặt mặt trời, có thể nhìn thấy vào giữa thời điểm nhật thực.

Mặc dù không ngoạn mục như nhật thực toàn phần, nhật thực này sẽ rất hấp dẫn để quan sát. Với nhật thực này, bạn chỉ cần biết tới hai thông tin. Thứ nhất, bao nhiêu phần của mặt trời sẽ bị che khuất từ vị trí của bạn? Thứ hai, nhật thực xảy ra vào lúc mấy giờ từ vị trí của bạn?

Nhật thực vòng lửa xuất hiện ngay mùng 1 tết: Người Việt có quan sát được? - Ảnh 2.

Những người ở khu vực Nam Phi, Nam Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Cực có thể quan sát được nhật thực

Nhiều nơi, nhật thực sẽ kéo dài 271 phút. Vào thời điểm nhật thực cực đại, đối với những người nằm dọc theo đường đi của nhật thực, mặt trời sẽ bị mặt trăng che khuất 96%. Thời gian tối đa mà mặt trời hiển thị “vòng lửa” sẽ vào khoảng 2 phút 20 giây.

Những người Việt đang sống và làm việc hoặc có kỳ nghỉ tết ở những nơi nhật thực này đi qua hãy đừng bỏ lỡ hiện tượng thú vị vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Việt Nam.

Dù không quan sát được nhật thực, tin vui là nửa tháng sau, vào ngày 3.3, người Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát nguyệt thực toàn phần ngoạn mục. Hiện tượng này được người yêu thiên văn mong chờ sau tết.

