Đời sống Cộng đồng

Tết Bính Ngọ 2026: Có con ngựa khổng lồ đang bay trên bầu trời Việt Nam

Cao An Biên
Cao An Biên
19/02/2026 05:00 GMT+7

Năm mới Bính Ngọ 2026, người Việt nghe câu chuyện về con ngựa khổng lồ biết bay trên bầu trời. Đó là gì?

Năm ngựa - năm Bính Ngọ 2026, sẽ thật thú vị nếu bạn nghe câu chuyện huyền thoại về chòm sao Phi Mã (Pegasus) trên bầu trời Việt Nam.

Ngày Tết Bính Ngọ 2026: Có con ngựa khổng lồ… đang bay trên bầu trời Việt Nam - Ảnh 1.

Pegasus là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh con ngựa bay

ẢNH: AI

Đây là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh con ngựa bay. Chòm sao này có diện tích 1121 độ vuông, nằm trên thiên cầu nam, chiếm vị trí thứ 7 trong danh sách các chòm sao theo diện tích.

Theo EarthSky.com, Pegasus xuất hiện trong câu chuyện thần thoại về bầu trời vĩ đại nhất và cũng ly kỳ nhất trong tất cả các câu chuyện thần thoại. Câu chuyện này đến từ Hy Lạp cổ đại cách đây khoảng 3.000 năm. Theo thần thoại, Pegasus là con ngựa bay mà người anh hùng Perseus cưỡi, khi anh ta lao xuống cứu công chúa Andromeda khỏi một con quái vật biển.

Sử dụng Pegasus để tìm kiếm thiên hà Tiên Nữ

Ngày nay, chúng ta thấy Pegasus là chòm sao lớn thứ 7 trong số 88 chòm sao chính thức. Và Pegasus rất dễ tìm thấy. Khi quan sát chòm sao Phi Mã, phần nổi bật nhất chính là ô vuông Phi Mã Lớn là một mảng sao chính, hay một nhóm sao bé hơn một chòm sao.

Ô vuông này được tạo nên bởi 4 ngôi sao có độ sáng gần như nhau khi nhìn từ trái đất: Scheat, Alpheratz, Markab và Algenib.

Ngôi sao gần đường chân trời nhất trong ô vuông Phi Mã Lớn là Algenib, có độ sáng biểu kiến là 2,8. Nó nằm cách trái đất 390 năm ánh sáng. Ngôi sao ở góc đối diện với Algenib trong hình vuông là Scheat, một ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 2,4, nằm cách trái đất 199 năm ánh sáng.

Ngày Tết Bính Ngọ 2026: Có con ngựa khổng lồ… đang bay trên bầu trời Việt Nam - Ảnh 2.

Bầu trời đêm dịp Tết Bính Ngọ có nhiều điều thú vị chờ người Việt khám phá

ẢNH: TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG (HHT TRAN)

Ngôi sao ở phía nam trong hình vuông là Markab, một ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 2,5, nằm cách trái đất 140 năm ánh sáng. Và ngôi sao cuối cùng trong hình vuông là Alpheratz. Alpheratz nằm ngay bên kia ranh giới của chòm sao Pegasus và thực chất là một thành viên của chòm sao Andromeda. Alpheratz là ngôi sao sáng nhất trong 4 ngôi sao với độ sáng biểu kiến là 2,1 và nằm cách trái đất 97 năm ánh sáng.

Chòm sao Pegasus nằm gần chòm sao Andromeda, vì vậy nó rất hữu ích để định vị thiên hà Andromeda (Tiên Nữ). Ở bán cầu Bắc, bao gồm Việt Nam, Phi Mã bắt đầu lên cao trên bầu trời vào gần cuối mùa hè và suốt mùa thu. Nếu bạn ở dưới xích đạo, có thể quan sát chòm sao này vào cuối mùa đông và trong suốt mùa xuân.

Thời điểm này, người Việt khó để quan sát trọn vẹn chòm sao này trên bầu trời đêm, bởi nó đang bị ánh sáng mặt trời ban ngày che mất. Hãy chờ đến mùa hè và mùa thu để ngắm trọn vẹn chú ngựa bay nổi tiếng nhất bầu trời này.

Khám phá thêm chủ đề

Bính Ngọ PEGASUS tết bính ngọ ngựa bay trên bầu trời
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
