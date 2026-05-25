'Vòng tròn UFO' xuất hiện ở TP.HCM sáng nay là hiện tượng gì?

Theo đó, nhiều tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam sáng nay 25.5 đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vòng tròn đen bí ẩn lơ lửng trên bầu trời, được cho là xuất hiện tại TP.HCM (Bình Dương cũ). Các tài khoản gọi đây là "hiện tượng lạ", "vòng tròn UFO"… khiến nhiều người tò mò.

Hình ảnh về hiện tượng lạ được dân mạng chia sẻ sáng nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, tài khoản Tôi là dân Thuận An có gần 160.000 người theo dõi đã chia sẻ clip trên với mô tả: "Khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa sáng nay". Trong clip, hình ảnh vòng tròn đen lơ lửng nói trên được quay lại trong sự tò mò của người chứng kiến. "Gì ngộ vậy!"... trong clip, nhiều người đưa ra những giả thuyết thiếu khoa học.

Nhiều tài khoản khác cũng chia sẻ những clip tương tự với mô tả như: "Hiện tượng lạ xuất hiện ở TP.HCM", "Bầu trời TP.HCM sáng nay, mọi người biết hiện tượng gì không?", "Vòng tròn UFO xuất hiện ngay công ty may mặc tại Bình Dương", "Cánh cổng thời gian ở Bình Dương sáng nay"...

Bên dưới các bài đăng, nhiều người tò mò về nguồn gốc của hiện tượng trên. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận, đưa ra những giả thuyết khác nhau về vòng tròn lơ lửng trên bầu trời này.

Tài khoản Minh Hoang Pham thì cho rằng: "Bầy ong hoặc một bầy côn trùng như châu chấu đang di cư!". Có người đưa ra giả thuyết mang tính "khoa học viễn tưởng": "Lỗ hổng thời gian đây rồi!". "Sáng nay nhà mình cũng thấy!", nickname Mieu Phan chia sẻ. "Đúng là độc lạ Bình Dương!", tài khoản Đông Bđs Phú Quốc bình luận.

Không phải lần đầu xuất hiện ở Việt Nam cũng như trên thế giới

Chưa rõ được tính thực hư của những hình ảnh và clip chia sẻ, tuy nhiên khi quan sát hiện tượng xuất hiện trong clip, đại diện một CLB thiên văn tại TP.HCM nhận định khả năng cao hiện tượng vòng tròn đen xuất hiện gọi là smoke ring - vortex ring.

Đây là một hiện tượng vật lý thường xuất hiện sau một vụ nổ qua ống tròn, có thể là một vụ nổ ống khói, nổ thùng rác với nguyên lý hình thành tương tự như khi ta hút thuốc nhả khói tròn. Nó cũng có thể được bắt gặp ở các vụ nổ núi lửa.

Cơ chế vật lý của vòng khói là sự hình thành một "vortex ring" tức vòng xoáy khí hình bánh donut. Khi một khối khí hoặc khói bị đẩy ra rất nhanh qua lỗ tròn, phần khí ở giữa đi nhanh hơn. Phần khí sát mép lỗ bị ma sát với không khí xung quanh nên chậm hơn. Sự chênh lệch tốc độ này làm luồng khí cuộn lại thành xoáy. Xoáy tự khép kín thành vòng tròn và quay quanh chính nó.

Nguyên lý hình thành hiện tượng trên cũng thường được giảng dạy như một trò chơi ở các chương trình STEM còn gọi là súng xoáy khói (smoke gun).

Trên thực tế, hiện tượng vòng tròn đen lơ lửng trên bầu trời này không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam gây xôn xao mạng xã hội và cũng được được chứng kiến, ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Cụ thể, vào tháng 6.2023, hình ảnh vòng tròn đen tương tự được cho là xuất hiện trong cơn mưa tại Hà Nội khiến nhiều người tò mò. Trao đổi với Thanh Niên thời điểm đó, đại diện một CLB thiên văn tại Hà Nội cho biết khi theo dõi đoạn clip này mà không quan sát trực tiếp thì khó xác định được đây là hiện tượng gì.

Hình ảnh vòng tròn đen được khẳng định xuất hiện ở Hà Nội vào năm 2023 từng gây sốt mạng xã hội ẢNH TƯ LIỆU

Cuối năm 2022, hình ảnh về vòng tròn đen này cũng từng được nhiều tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội khẳng định nó xuất hiện ở Đồng Nai. Anh, Kazakhstan, Trung Quốc... cũng ghi nhận hiện tượng này.

Tháng 7.2017, hình ảnh về vòng tròn đen tương tự xuất hiện ở khu vực Tây Yorkshire cũng thu hút sự chú ý của người dân Anh, được nhiều người mô tả rằng đó là "thứ kỳ lạ nhất” mà họ từng thấy. Theo The Mirror, thời điểm đó cơ quan cứu hỏa địa phương cũng như các chuyên gia thời tiết không thể đưa ra lời giải thích về nguồn gốc của vòng tròn này.

Trong khi đó, Nigel Watson - tác giả của một cuốn sách hướng dẫn điều tra UFO cho rằng hiện tượng này là kết quả của một hoạt động nào đó của con người.

Gần đây nhất, vào tháng 5.2025, hình ảnh vòng tròn đen kỳ lạ tương tự lơ lửng trên bầu trời Kansas (Mỹ) khiến nhiều người kinh ngạc. Hiện tượng kỳ lạ này được Frankie Camren, một cư dân của Bonner Springs phát hiện khi đang đi xe máy và ông đột ngột bị dừng lại bởi tò mò về vật thể lạ lơ lửng trên không trung.

Đoạn video sau đó đã được Trung tâm Dự báo thời tiết FOX (Mỹ) xem xét, nơi các nhà khí tượng học đưa ra một lời giải thích hợp lý. Theo phân tích của họ, vòng khói hiếm gặp đó rất có thể là kết quả của một vụ nổ nào đó. Họ so sánh nó với sự hình thành của đám mây hình nấm, nơi không khí bốc lên nhanh chóng giữ khói lại thành hình vòng vì nó di chuyển nhanh hơn không khí xung quanh.