Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường lại ngập sâu, người dân chật vật dắt bộ xe

Sau cơn mưa lớn ở TP.HCM chiều 11.6, một số tuyến đường vốn là điểm ngập quen thuộc tiếp tục tái diễn cảnh nước dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trên các đường Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội), Quốc Hương (phường An Khánh) nước dâng nhanh chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn.

Chiều 11.6, cơn mưa lớn đổ xuống làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Sau cơn mưa khoảng 30 phút, đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) mênh mông nước ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Trên đường Nguyễn Văn Khối, vào khoảng 17 giờ, nước dâng cao trong cơn mưa lớn. Như mọi lần ngập trước, tối 11.6 đường Nguyễn Văn Khối cũng ngập một đoạn dài khoảng 300 m. Mực nước ngập tại đây lên đến khoảng gần bánh xe máy khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

Đến khoảng 18 giờ 30, đường Nguyễn Văn Khối vẫn còn ngập sâu và kéo dài đến gần 1,5 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết ngập. Theo người dân sống tại đây, mỗi lần đường này bị ngập nước thường kéo dài đến nhiều tiếng đồng hồ.

Mực nước nhanh chóng dâng cao lên đến thềm nhà người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Tình trạng ngập nước khiến nhiều người đi bộ khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập tràn từ đường vào các con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Khối ẢNH: PHẠM HỮU

Có nơi nước ngập gần nửa bánh xe máy, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc có người dắt bộ qua đoạn ngập. Dòng xe nối dài trong cơn mưa khiến tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại nhiều nút giao. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân phải trú tạm dưới mái hiên các cửa hàng hoặc gầm cầu để chờ mưa ngớt. Người dân tất bật dùng bao cát, tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà.

Còn tại đường Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, đến khoảng 18 giờ 30, đường không còn cảnh ngập nước.

Người dân đi lại khó khăn trên tuyến đường ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU