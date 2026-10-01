Ngập từ chiều tới sáng ở TP.HCM: Người ngủ trên bàn, người phải rời nhà

Đến sáng nay 1.10, tại đường số 11, phường Thủ Đức (TP.HCM), người dân vẫn đang vất vả lội nước, dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa lại đồ đạc sau cơn mưa lớn làm ngập sâu tại đây. Đường này và một số hẻm nhánh vẫn còn tình trạng ngập sâu kéo dài từ chiều tối qua đến sáng vẫn chưa hết.
Cụ thể, nhiều nhà mặt tiền đường số 11 vẫn trong tình trạng ngập nước nặng. Một số nhà có nước ngập lên gần đầu gối và chưa có dấu hiệu rút. Trong sáng nay, người dân phải tát nước, dùng máy bơm nước để "cứu" căn nhà.
Lý do TP.HCM mưa lớn bất thường đến 250 mm
Tại hẻm 114 đường số 11, nước ngập hầu hết hẻm, kéo dài nhiều tiếng kể từ tối qua. Điều này khiến việc sinh hoạt, di chuyển của người dân tại đây rất khó khăn.
Còn ở hẻm 84, đường số 11 được xem là nơi ngập nặng nhất. Mực nước tại đây lên đến hơn nửa mét và đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hầu hết chiều dài con hẻm này đều ngập nước nên nhiều nhà dân cũng bị nước tràn vào từ chiều tới sáng.
Người dân tại đây cho biết, ngay trong đêm nhiều người không thể ngủ lại trong nhà đành phải lánh nạn, tìm nơi khác trú ngụ. Trong khi đó, nhiều vật dụng như tủ lạnh, máy giặt và ngay cả ô tô đều hư hỏng chờ sửa chữa.
Nhà cửa cùng đồ đạc của người dân tại hẻm 114 trong cảnh ngổn ngang
ẢNH: CAO AN BIÊN
Chị Lê Thị Xuân Thu (sống tại hẻm 84) cho biết trận ngập chiều tối qua xảy ra quá bất ngờ. Thời điểm đó, trời mưa lớn đúng lúc triều cường đang dâng cao. Chị Thu đang nằm trên giường thì nghe tiếng con hô hoán, ngay sau đó, nước từ dưới nắp cống tràn vọt lên, chảy xối xả vào nhà mà không cách nào kiểm soát được.
Do sự việc diễn ra quá nhanh, gia đình chị hoàn toàn không kịp trở tay. Nhiều tài sản có giá trị như máy tính, tủ lạnh cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt đều bị ngập nước và hư hỏng.
"Nhà tôi cấp bốn đâu có chỗ nào cao để khiêng đồ đạc lên đâu. Cứ tưởng nhà mình xây như vậy là cao lắm rồi, ai ngờ nước ngập lút luôn. Vì căn nhà không có tầng lầu hay gác xép, cả gia đình tôi cùng các vật nuôi đành phải trắng đêm nằm ngủ trên tấm đệm ướt và không thể chợp mắt", chị Thu chia sẻ.
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