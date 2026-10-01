Ngập từ chiều tới sáng ở TP.HCM: Người ngủ trên bàn, người phải rời nhà

Đến sáng nay 1.10, tại đường số 11, phường Thủ Đức (TP.HCM), người dân vẫn đang vất vả lội nước, dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa lại đồ đạc sau cơn mưa lớn làm ngập sâu tại đây. Đường này và một số hẻm nhánh vẫn còn tình trạng ngập sâu kéo dài từ chiều tối qua đến sáng vẫn chưa hết.

Cụ thể, nhiều nhà mặt tiền đường số 11 vẫn trong tình trạng ngập nước nặng. Một số nhà có nước ngập lên gần đầu gối và chưa có dấu hiệu rút. Trong sáng nay, người dân phải tát nước, dùng máy bơm nước để "cứu" căn nhà.

Hẻm 84, đường số 11 vẫn trong tình trạng ngập nước nghiêm trọng từ chiều qua đến sáng nay 1.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều nhà mặt tiền tại đường số 11 vẫn ngập nước lênh láng. Bà Nguyễn Thị Minh Thu (bên phải, hộ dân sống tại đường số 11) cho biết đến sáng cửa hàng và nhà của bà vẫn chìm trong nước và không biết khi nào mới hết. Tối qua cả nhà bà rất khó khăn để ngủ qua đêm vì giường, mền đều bị ướt, đành leo lên gác để ngủ ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực bên trong nhà bà Thu mênh mông nước. Từ tối cho đến sáng nay con gái bà luôn trong tình trạng lội nước để dọn dẹp ẢNH: PHẠM HỮU

Còn nhà ông Phan Ngọc Tiếp (số 135, đường số 11) bị ngập sâu vào đêm qua, đồng thời đến sáng nhà vẫn trong tình trạng ngập ẢNH: CAO AN BIÊN

Vào sáng nay, ông Tiếp vẫn miệt mài tát nước. "Tối qua tôi phải lên bàn để ngủ, con cái thì di tản qua nhà bà con rồi đi làm chứ không về nhà. Sáng nay tôi ráng bơm, tát nước cho hết nước ngập trong nhà ra", ông Tiếp chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

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Tại hẻm 114 đường số 11, nước ngập hầu hết hẻm, kéo dài nhiều tiếng kể từ tối qua. Điều này khiến việc sinh hoạt, di chuyển của người dân tại đây rất khó khăn.

Còn ở hẻm 84, đường số 11 được xem là nơi ngập nặng nhất. Mực nước tại đây lên đến hơn nửa mét và đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hầu hết chiều dài con hẻm này đều ngập nước nên nhiều nhà dân cũng bị nước tràn vào từ chiều tới sáng.

Người dân tại đây cho biết, ngay trong đêm nhiều người không thể ngủ lại trong nhà đành phải lánh nạn, tìm nơi khác trú ngụ. Trong khi đó, nhiều vật dụng như tủ lạnh, máy giặt và ngay cả ô tô đều hư hỏng chờ sửa chữa.

Lúc 8 giờ 30 ngày 1.10, hẻm 114 đường số 11 vẫn trong tình trạng ngập nặng ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhà cửa cùng đồ đạc của người dân tại hẻm 114 trong cảnh ngổn ngang ẢNH: CAO AN BIÊN

Hẻm 84 là nơi ngập sâu và nặng nề nhất tại đường số 11 trong sáng nay 1.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Hầu hết ô tô, xe máy của người dân tại hẻm này đều bị hư hỏng vì nước ngập. Sáng nay, người dân tại hẻm vẫn loay hoay với phương tiện của mình ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh ngổn ngang trong nhà người dân tại hẻm 84 ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều nhà dân ở hẻm 84 trong tình trạng ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực thờ của một nhà dân ngập hoàn toàn ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Lê Thị Xuân Thu (sống tại hẻm 84) cho biết trận ngập chiều tối qua xảy ra quá bất ngờ. Thời điểm đó, trời mưa lớn đúng lúc triều cường đang dâng cao. Chị Thu đang nằm trên giường thì nghe tiếng con hô hoán, ngay sau đó, nước từ dưới nắp cống tràn vọt lên, chảy xối xả vào nhà mà không cách nào kiểm soát được.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, gia đình chị hoàn toàn không kịp trở tay. Nhiều tài sản có giá trị như máy tính, tủ lạnh cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt đều bị ngập nước và hư hỏng.

"Nhà tôi cấp bốn đâu có chỗ nào cao để khiêng đồ đạc lên đâu. Cứ tưởng nhà mình xây như vậy là cao lắm rồi, ai ngờ nước ngập lút luôn. Vì căn nhà không có tầng lầu hay gác xép, cả gia đình tôi cùng các vật nuôi đành phải trắng đêm nằm ngủ trên tấm đệm ướt và không thể chợp mắt", chị Thu chia sẻ.