Tối muộn, cô gái 18 tuổi bật khóc khi lội qua đường ngập sâu cả mét ở TP.HCM

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 1.10, đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM) vẫn ngập sâu trong nước. Trước đó, từ chiều 30.9, con đường này đã ngập nặng cả mét sau trận mưa lớn trút xuống.

Khóc mếu máo khi qua đường ngập

Khoảng 23 giờ, chị Kha Ly (42 tuổi) cùng con gái dò từng bước trên vỉa hè đường Phan Huy Ích để về nhà. Đã 6 tiếng sau khi đường ngập, đến tối muộn nhưng lòng đường lẫn vỉa hè vẫn còn ngập sâu nên hai mẹ con khá chật vật.

Chị Kha Ly (trái) dẫn con gái khóc mếu máo qua đoạn ngập trên đường Phan Huy Ích ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban đầu, người mẹ quyết định cõng cô con gái 18 tuổi qua đoạn ngập, tuy nhiên vì khó di chuyển nên chị đành nắm tay con lội qua đường ngập. Con gái chị Ly liên tục khóc mếu máo.

"Con tôi ngày nhỏ từng bị đuối nước. Ám ảnh ký ức tuổi thơ nên đi qua những khu ngập sâu như vậy là tâm lý con bị hoảng sợ. Tôi cũng lo nên ban đầu cõng cháu, nhưng không được. Hai mẹ con mới từ thẩm mỹ viện của gia đình về, giờ chỉ mong về tới nhà sớm", người mẹ bày tỏ.

Cách đó không xa, bà Lê Thị Thọ (61 tuổi) sống ở phường An Hội Tây (TP.HCM) cố gắng giữ vững chiếc xe máy đã bị chết máy khỏi những cơn sóng lớn và dòng nước ngập sâu trên đường Phan Huy Ích.

Bà cho biết đã "trụ" ở đoạn ngập này nhiều giờ, chờ nước rút để chạy xe về nhưng nước rút rất chậm. Sau đó, bà quyết định dẫn bộ xe qua dòng nước ngập. "Bây giờ, tôi về nhà cũng phải mất 20 - 30 phút nếu dẫn bộ. Bình thường đi chỉ vài phút là tới, chắc khuya mới về nhà được", người phụ nữ chia sẻ.

Đường Phan Huy Ích ngập sâu, nước rút chậm ẢNH: NHẬT THỊNH

Duy Long bị chết máy xe khi đang giao hàng ở đường Phan Huy Ích, chờ người thân tới hỗ trợ ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách bà Thọ vài chục mét, anh Duy Long (26 tuổi) trên chiếc xe máy chở đầy thực phẩm ngồi giữa dòng nước mênh mông ở đường Phan Huy Ích tối 30.9 cho biết anh giao hàng từ khu vực Hóc Môn cũ qua đây.

Dù biết đường đang ngập, tuy nhiên do chủ quan nên anh vẫn cố chạy xe một đoạn đến điểm giao hàng, tuy nhiên chưa đến nơi thì xe chết máy. Không còn cách nào khác, anh đành gọi điện "cầu cứu" người thân tới hỗ trợ.

Nhiều shipper bỏ xe, lội nước giao hàng cho khách nửa đêm

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 30.9, giữ chặt chiếc xe máy trên vỉa hè đường Phan Huy Ích, chị Thanh Nghi (21 tuổi) sống ở TP.HCM cho biết chị đang chờ bạn trai là anh Thế Ngọc (18 tuổi) giao đồ ăn cho khách ở khu vực ngập sâu. Vì không thể chạy xe vào nên anh Ngọc đành lội nước vào trong.

Chị Nghi và anh Ngọc cho biết khi mới nhận đơn, họ đều biết đường này đang bị ngập, tuy nhiên khi đến nơi, họ bất ngờ khi đường ngập hơn nhiều so với tưởng tượng, không thể đi xe máy vào vị trí của khách.

Anh Thế Ngọc sau khi hoàn thành đơn giao cho khách lúc tối muộn ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều shipper khác cũng bỏ xe, lội nước để hoàn thành đơn hàng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Đây là công việc, cũng là trách nhiệm của mình nên dù có ngập, mình vẫn phải giao tới tay cho khách. Đi làm trời mưa thì có vất vả một chút, nhưng mình còn trẻ nên cứ cố gắng", anh Ngọc chia sẻ.

Một shipper khác giao hàng cho khách trong con hẻm trên đường Phan Huy Ích cũng phải lội nước để hoàn thành đơn hàng Anh cho biết khi đến nơi, anh mới hay đường ngập nặng, tuy nhiên vì là công việc nên anh không ngại việc phải dầm mình trong nước sâu.

Trong khi đó, ông Thành Thạo (50 tuổi) cùng con gái ngồi trên chiếc xe tải giữa đường ngập chờ nước rút. Người đàn ông cho biết ban đầu, con gái ông đi ngang đoạn đường này thì xe chết máy, nên gọi điện nhờ cha hỗ trợ.

Ông Thành Thạo cũng "kẹt" trên đường Phan Huy Ích khi mang xe tải tới hỗ trợ con gái bị chết máy xe ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, khi ông lái xe tải tới nơi để đưa xe máy của con gái về thì "mắc kẹt" ở đây vì dòng xe ô tô chết máy la liệt, ông không thể di chuyển. Chờ tới khuya, ông mới có thể rời khỏi đoạn ngập này.