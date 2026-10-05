Đỗ ô tô trong hẻm: Không chắn cửa, xe khác vẫn qua là được?

Mới đây, câu chuyện một ô tô thường xuyên đỗ trong hẻm ở khu vực Gò Vấp (TP.HCM) thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Theo người đăng bài, con hẻm đủ rộng để 2 ô tô tránh nhau. Vị trí chiếc ô tô thường đỗ cũng khá rộng, không cản xe qua lại nhưng nằm sát bờ tường của một căn nhà cấp 4.

Tuy nhiên, chiếc xe nhiều lần bị đặt bịch rác phía trước kính lái. Có lần ngoài 2 bịch rác còn có thêm một thùng xốp đựng rác. Dù vậy, chủ xe vẫn tiếp tục đỗ ô tô tại vị trí cũ.

CSGT phạt nguội ô tô đỗ sai quy định ẢNH: DIỆU MI

Từ vài bịch rác đặt trên kính lái, câu chuyện nhanh chóng chuyển thành cuộc tranh luận khá quen thuộc ở các khu dân cư: hẻm còn rộng, ô tô không chắn cửa, xe khác vẫn qua lại thì có nên xem đó là chỗ đỗ xe thường xuyên?

Đỗ ô tô trong hẻm rộng là được?

Một luồng ý kiến cho rằng chủ xe cần xem lại cách đỗ. Theo những người này, hẻm đủ rộng cho 2 ô tô qua lại không đồng nghĩa phần đường còn trống có thể trở thành chỗ đỗ xe.

"Hẻm 2 ô tô qua thoải mái chứ không phải hẻm đậu ô tô", tài khoản Toàn Thái bình luận.

CSGT TP.HCM thường xuyên phạt nguội ô tô dừng, đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người cũng nêu quan điểm khi mua ô tô, chủ xe cần tính đến nơi đỗ. Theo các ý kiến này, nếu nhiều người cùng đưa xe xuống hẻm đỗ, không gian lưu thông sẽ bị thu hẹp, đặc biệt trong trường hợp xe ưu tiên cần đi qua hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tài khoản Raul Luu cho rằng hẻm là không gian chung của cư dân. Xe nơi khác thỉnh thoảng đỗ trong thời gian ngắn có thể được thông cảm, nhưng nếu một vị trí trở thành chỗ đỗ thường xuyên thì dễ khiến người dân trong hẻm bức xúc.

Một số người cũng kể những tình huống tương tự tại nơi mình sống, như ô tô từ nơi khác vào đỗ cả ngày lẫn đêm hoặc thường xuyên đỗ trước nhà, gây bất tiện khi người dân dắt xe ra vào.

Không chắn cửa, xe khác vẫn qua thì có thể thông cảm?

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng cần nhìn vào vị trí và mức độ ảnh hưởng thực tế của chiếc xe.

Tài khoản Thông Phạm cho rằng nếu ô tô chỉ đỗ sát bức tường, không chắn cửa và hẻm vẫn đủ rộng cho phương tiện khác lưu thông thì các bên có thể thông cảm cho nhau.

Một số bình luận cũng đặt câu hỏi chiếc xe trong bài đăng có thực sự ảnh hưởng đến việc ra vào căn nhà hay không. Bởi theo thông tin người đăng cung cấp, vị trí xe đỗ vẫn đủ rộng cho phương tiện khác qua lại.

Việc xử phạt ô tô dừng, đỗ sai quy định được thực hiện thường xuyên trên địa bàn TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ là tranh luận trên mạng xã hội, chuyện đỗ ô tô trong hẻm từng khiến người dân tại một số khu vực ở TP.HCM phản ánh vì ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Tại hẻm 34 đường Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, người dân cho biết do không có biển cấm, ban đêm nhiều xe tải, ô tô vào đỗ dày đặc, có lúc thu hẹp lối đi. Một số hộ phải đặt chậu bông trước cửa hoặc viết "không đậu xe trước cửa" để nhắc tài xế.

Trước đó, Thanh Niên cũng ghi nhận tại một số khu dân cư, việc ô tô đỗ kéo dài khiến lối đi bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc ra vào của người dân.

Đỗ ô tô trong hẻm gây cản trở, có trường hợp bị phạt nguội

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, thời gian qua đã có trường hợp ô tô đỗ trong hẻm bị CSGT phạt nguội vì đỗ xe gây cản trở giao thông. Người dân khi gặp các trường hợp này cũng có thể phản ánh qua VNeTraffic để CSGT xác minh, xử lý.

CSGT TP.HCM đã thường xuyên nhận được phản ánh, thông tin, hình ảnh từ người dân cung cấp về tình trạng xe ô tô dừng, đỗ tại các vị trí cấm như trên vỉa hè, lòng đường hẹp, giao lộ, trước khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm.

Theo CSGT, chỉ cần một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên tuyến đường nội đô sẽ khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ, dòng xe bị bóp nghẹt, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Điều này không chỉ làm chậm thời gian di chuyển, mà còn làm gia tăng áp lực giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tại một số khu vực phát sinh bất cập, chính quyền địa phương cũng phối hợp Sở Xây dựng khảo sát để tổ chức lại giao thông, trong đó có phương án lắp biển cấm đỗ hoặc cấm dừng, đỗ xe.

Việc tổ chức giao thông được xem xét theo thực tế từng khu vực, trong đó có bề rộng mặt đường và phương tiện của cư dân.